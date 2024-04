Após 538 dias, criança recebe alta da UTI Pediátrica com comemoração no Hospital Abelardo Santos

Depois de 538 dias de internação, o pequeno Davi Emanoel, de 1 ano e 5 meses, que estava internado no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, recebeu alta da UTI Pediátrica para a enfermaria da ala infantil do hospital, na quinta-feira (25). Com a notícia, um misto de saudade e felicidade tomou conta das equipes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do hospital. Ele chegou ao hospital para tratar de uma anóxia neonatal.

“O que estou sentindo agora não tem explicação. Deus sabe que por noites pedi que isso acontecesse. Quando eu cheguei, não sabia ao certo o que o Davi tinha, mas, nós fomos acolhidos pelas equipes de todos os turnos. Eles sentiram a minha dor, choraram e sorriram comigo. Digo que o meu filho tem duas famílias, a nossa e a do hospital”, diz a mãe da criança, Gerlane Prado Torres, de 22 anos.

"Meu coração transborda de felicidade e gratidão por essas pessoas", diz a mãe Davi (Divulgação)

A mãe de Davi também ressaltou o vínculo criado com os profissionais e os momentos especiais. “Foram 11 mesários comemorados. Eles viram a primeira vez que o Davi sentou, que ele tentou falar, o primeiro dentinho, a primeira vez que ele ficou em pé sozinho e a primeira vez que ele ficou sem o ventilador mecânico. Meu coração transborda de felicidade e gratidão por essas pessoas. O amor cura”, assegurou Gerlane Torres.

Cartazes e carinho elétrico fizeram parte da alta humanizada preparada pela equipe da UTI Pediátrica. O coordenador do complexo neonatal do HRAS, Adriano Furtado, lembra que o menino foi transferido do município de Gurupá, localizado na chamada de região das ilhas, após anóxia neonatal (deficiência de oxigênio) e destacou a importância da alta da criança e a alegria dos colaboradores por terem feito um atendimento de excelência durante toda a internação da criança.

“O guduco, como era chamado carinhosamente o Davi pelos profissionais, virou um verdadeiro integrante da equipe. Às vezes, o plantão era muito difícil, cheio de intercorrências. E nós olhávamos para ele e sentíamos um bálsamo em nossos corações, uma calma. Foi gratificante ver nosso menino ter alta e ir para enfermaria pediátrica. Pela primeira vez, foi num balanço e, como já esperávamos, abriu aquele sorriso lindo e encantador”, diz.

“E, agora vai ele experimentar novas vivências e ser feliz”, celebra o coordenador. Toda equipe torce para que Davi continue evoluindo na sua recuperação e consiga retornar em breve para a casa de sua família. Mas, agora segue sua estadia no HRAS na ala pediátrica da unidade e continuará recebendo os cuidados assistenciais em um ambiente mais amplo e com casos de menor gravidade.

“Cada alta é muito importante e especial. A equipe comemora, se alegra, porque é o momento que o paciente sabe que melhorou ou está melhorando, como é o caso do Davi. Essa é a nossa missão, devolver os pacientes para a sua rotina com a melhor qualidade de vida possível”, pondera a diretora assistencial Renata Oliveira.