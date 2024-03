Em Belém, universitários, cooperativas e startup promovem mutirão de limpeza no Rio Guamá

Um mutirão de limpeza aconteceu na manhã deste domingo (24), às margens do rio Guamá e dos igarapés Tucunduba e Combu, em Belém. À frente da ação estiveram representantes da startup ‘Composta Belém’, associada ao Parque de Ciência e Tecnologia (PCT Guamá), representantes de cooperativas de reciclagens e remadores, e, ainda, estudantes universitários de áreas como meio ambiente, oceanografia, engenharia sanitária e administração.

"A Composta Belém desempenha um papel significativo com a ação de limpeza dos rios, e destaca o potencial das empresas associadas ao PCT Guamá em promover o empreendedorismo sustentável e a conscientização ambiental”, enfatizou Jorge de Figueiredo, gerente de empreendimentos e inovação da Fundação Guamá, gestora do PCT GUamá.

Para o gestor, “ao mobilizar recursos e conhecimentos em prol dos rios, a startup demonstra como as empresas incubadas e aceleradas no PCT Guamá podem ser agentes catalisadoras de mudanças positivas e colaborar efetivamente no combate à poluição”, disse ele.

Referência para outras empresas

" A ação fortalece o papel do PCT Guamá como um hub de inovação sustentável, e também inspira outras empresas a seguirem o mesmo caminho, em direção a um futuro mais limpo", acrescentou Jorge de Figueiredo, gerente de empreendimentos e inovação da Fundação Guamá, gestora do Parque.

A coleta de resíduos, de modo voluntário, se concentrou nas margens do rio Guamá e dos igarapés Tucunduba e Combu. Participaram ativamente estudantes universitários de áreas como meio ambiente, oceanografia, engenharia sanitária e administração, cooperativas de reciclagens e remadores.

CEO da empresa ‘Composta Belém’, Samantha Chaar afirmou que, “o intuito, é aproximar alunos, empresas e laboratórios criando estratégias e soluções sustentáveis para a preservação das margens do rio Guamá e dos igarapés, um ambiente ideal para aprimorar, fomentar e executar com estudos para desenvolvimento sustentável nos rios da Amazônia”.

A estudante universitária Ellem Lopes comentou sobre a experiência de proteção ambiental. “Estamos nostálgicos e empolgados por podermos compartilhar os conhecimentos construídos dentro da universidade sobre a importância de preservação dos corpos hídricos em um cenário de mudanças climas”, disse Ellem que cursa Música.

Durante a ação houve momento para um bate papo sobre temas como yoga, também foram disponibilizados uma mesa de frutas e jogos ambientais interativos. A ação contou ainda com a parceria do projeto ‘Blue Keepers’, que integra a plataforma de ação no combate à poluição do oceano e bacias hidrográficas, em concordância com o objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) 14, vida na água, do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), Rede Brasil.