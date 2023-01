Limpeza em Belém: mutirão nesta sexta inicia as comemorações do aniversário da capital

Um grande mutirão de limpeza urbana realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), marca o início das comemorações do aniversário de Belém (407 anos), que será celebrado no próximo dia 12. Na manhã desta sexta-feira (6), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, acompanharam as acões do mutirão, que contará com mais de 200 trabalhadores, realizando, simultaneamente, vários serviços.

A concentração é na esquina da rua Augusto Corrêa com a rua Três de Outubro, no bairro do Guamá. O prefeito disse que são muitas equipes em vários bairros. "Limpeza de bueiros, de canais, o uso de máquinas hidrojato para desobstruir o sistema de microdrenagem e evitar alagamentos, a operação de recomposição asfáltica, tapas buracos", afirmou.

Esse trabalho, acrescentou, é para dar dignidade aos moradores nesse período de chuva. "É difícil realizar certos trabalhos, especialmente quando se mexe com asfalto. Mas Belém é uma cidade da chuva. Então nós temos que trabalhar, apesar da chuva e por causa dela, para levar dignidade aos bairros, especialmente o povo da periferia, do Guamá, da Terra Firme e outros bairros periféricos", disse.

Edmilson afirmou que Belém alaga, mas rapidamente a água escoa, porque o sistema está sendo mantido, com a limpeza permanente dos 65 canais. "Isso é uma grande vitória, feita em parceria com o Governo do Estado", afirmou. O prefeito também anunciou muitas obras e serviços para 2023, destacando as parcerias com os governos estadual e federal.