Filho do prefeito de Belém, Arthur Rodrigues não teve velório e foi cremado em Joinville

Após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ficar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo, o filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, morreu no último sábado (20/04), com apenas 16 anos. Arthur Rodrigues não teve velório e seu corpo foi cremado, segundo informações da Prefeitura de Belém.

"A família optou por uma despedida íntima para honrar e respeitar a memória de Arthur. O corpo do jovem foi cremado neste domingo em cerimônia familiar, em Joinville. As cinzas serão levadas para cidade dos avós maternos, no interior do Pará, para uma cerimônia íntima em data a ser definida pela família", disse a nota.

A cremação foi feita em Joinville, Santa Catarina, porque era lá que o adolescente morava com a mãe. O prefeito Edmilson Rodrigues está na cidade, de acordo com o Executivo municipal, e retorna nesta segunda-feira (22). Ele mesmo divulgou, no sábado, por meio das redes sociais, o falecimento do filho.

"É com o coração partido que compartilhamos com todos os belenenses a perda de meu querido filho, Arthur. Ele era um jovem de 16 anos, cheio de luz e generosidade, e mesmo em seus últimos dias, nos deu lições de força e amorosidade. Sua jornada foi interrompida precocemente, mas seu espírito de solidariedade continuará vivo", disse o prefeito.

Na mesma publicação, Rodrigues disse que os órgãos do jovem seriam doados. "Queremos mostrar sua essência amorosa, seu desejo de ajudar o próximo e seu sonho de justiça social", afirmou, em suas redes sociais. Ainda na manhã de sábado, os órgãos do jovem foram capturados para doação, de acordo com a Prefeitura de Belém.

Na última quinta-feira (18/04), o prefeito se deslocou para Joinville (SC), a fim de permanecer ao lado do filho, dado o agravamento do paciente após ter feito uma cirurgia. Arthur era o filho caçula de Edmilson. Os outros filhos são Marina, Nathalia e Solano.

Por meio de nota oficial emitida no sábado, a Prefeitura Municipal de Belém lamentou a "partida precoce do jovem Arthur, filho do prefeito Edmilson Rodrigues e de Bianca Belém". "Toda nossa solidariedade e nossa força à família enlutada", dizia o texto.