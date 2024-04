Arthur morava em Joinville (SC) e recebeu apoio do pai, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues

No dia 11 deste mês, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), anunciou que estava se ausentando da capital paraense a fim de se dedicar aos cuidados do filho dele, Arthur, que morava em Joinville, no estado de Santa Catarina. Arthur encontrava-se enfermo e acabou falecendo neste sábado (20), aos 16 anos de idade, deixando consternados familiares e amigos.

O anúncio do seu deslocamento para a cidade de Joinville (SC) foi feito por meio do perfil do próprio gestor municipal no X (antigo Twitter). Na ocasião, de acordo com a publicação, Arthur estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado gravíssimo.

"Meu filho Arthur, que mora em Joinville (SC), foi internado na UTI com gravíssimo problema de saúde. Estou viajando agora para dar todo carinho e apoios necessários! Desde já agradeço a corrente de orações e energias positivas pelo recuperação total do meu amado menino", afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues na postagem no X.