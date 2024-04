Familiares e amigos e autoridades lamentam morte do filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues

Tão logo o prefeito de Belém postou a informação do falecimento do filho dele, Arthur, de 16 anos, em Joinville (SC), neste sábado (20), em virtude de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), muita gente passou, então, a manifestar solidariedade com a família do gestor municipal. "Sem palavras para tamanha dor. Sem palavras. Meus sentimentos", afirmou o professor e historiador Michel Pinho. A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, declarou: "Meus mais profundos sentimentos de solidariedade e pesar, Prefeito…😢💔 Seu Arthur será memória de amor e chama da vida".

"Querido mano @edmilsonpsol, Diante de tão grande perda, oferecemos nossos braços para te envolver e nossas orações ao Deus Pai para te confortar. Artur vive e viverá", afirmou a titular da Semec, Araceli Lemos.

Já ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, destacou: "Meu amigo e companheiro @edmilsonpsol. Eu imagino a imensa dor desse momento. Muitas bençãos e força pra você, para a mãe e para todos da família. Recebe meu abraço fraterno e solidário".

Aldenor Júnior, dirigente da Prefeitura de Belém, afirmou: "Meu irmão, @edmilsonpsol Receba meu abraço fraterno e solidário. Meus sentimentos a toda a família. Que preservemos a memória e o legado do pequeno Artur, simbolizado no gesto de amor definitivo. Que Deus o proteja em sua bondade". A cantora Fafá de Belém se manifestou sobre o falecimento do jovem Arthur. "Meus sentimentos". O deputado estadual Rogério Barra afirmou: "Que Deus conforte a todos seus familiares e amigos neste momento de dor".

"Me solidarizo com o Prefeito @edmilsonpsol . Nenhuma divergência será capaz de vencer a empatia e solidariedade a dor de um pai que perde o filho. Que Deus possa confortar você e sua família. Estarão em minhas orações. Meus mais sinceros sentimentos. 🙏🏻", afirmou o pré-candidato à Prefeitura de Belém, Igor Normando.