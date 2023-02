Furto de cabos de energia é uma das principais causas de acidentes com a rede elétrica no Pará

Uma das principais causas de acidentes com a rede elétrica é o furto de cabos de energia. A ação, além de ser considerada crime no Código Penal Brasileiro, com a variação de pena de um a quatro anos de reclusão, com o acréscimo de multa, coloca em risco a vida de quem comete o ato ilícito e, também, da comunidade afetada com esta situação.

Segundo Alex Fernandes, executivo de Segurança da Equatorial Pará, os furtos de cabos ocorrem, geralmente, para a retirada do cobre, metal presente nas estruturas e que é revendido. Essa prática danifica estruturas e prejudica o fornecimento de energia.

“Essa é uma prática ilegal e perigosa. As consequências podem ser graves e até fatais. As pessoas precisam entender os riscos que correm ao mexer numa rede que pode estar energizada”, disse o executivo de segurança Alex Fernandes.

Além da falta de energia na área, outros problemas que podem ser ocasionados por conta desta situação são os danos a equipamentos dentro de casa, curtos-circuitos e até incêndios. Pessoas que utilizam equipamentos vitais em casa ou nos hospitais também podem perder a vida se ficarem sem energia elétrica de forma inesperada.

“O furto pode provocar um efeito negativo em cascata. A Equatorial Pará se preocupa em reverter essa situação. Por isso, constantemente realiza campanhas para alertar sobre os perigos que podem ser causados por irresponsabilidade desses criminosos”, afirmou Alex.

Saiba como denunciar furto de cabos

Quem presenciar o furto de cabos ou suspeitar de alguma atividade ilegal deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Já para a falta de energia por conta desta situação, a distribuidora orienta a entrar em contato com os canais de atendimento da Equatorial Pará, como a assistente virtual Clara no número (91) 3217 8200, na Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências.