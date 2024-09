Doméstica Mara Silva diz que há 8 dias o lixo não é recolhido, em Ananindeua

Lixeiras transbordando, muito odor e moscas, é dessa maneira que moradores da passagem Santa Luzia, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, estão tendo que viver há quase duas semanas. A doméstica Mara Silva, de 56 anos, reclama da situação.

A denunciante mora há mais de 40 anos na passagem Santa Luzia, e diz que a situação sempre foi difícil. "A gente não tinha quem colhesse nosso lixo, hoje em dia temos, só que há oito dias não estão coletando e estamos sofrendo com isso. As ruas estão cheias de lixo, ai entope os bueiros, estamos esquecidos aqui", reclama.

Ela destaca que está muito difícil conviver com o odor e sujeira, principalmente porque na rua moram idoso e crianças. "Estavam vindo uma vez na semana, hoje não estão vindo mais. Insuportável conviver com o odor e sujeira. Só quero que o Poder Público olhe por nós", pede a moradora.

A doméstica Mara Silva reclama da falta de coleta de lixo, em Ananindeua. (Foto: Bruno Macedo / Reprodução)

"Como vamos conviver no meio do lixo? E quando chover ? Porque quando chove aqui alaga tudo, porque não tem para onde escoar a água. Enche tudo, é lixo é tudo que se imagina na rua", complementa Mara.

Além do problema com o lixo, a moradora explica que na via, apesar de ser asfaltada, não há saneamento básico. "Eu me sinto humilhada com essa situação, porque a gente paga imposto, paga energia e cadê nossos direitos? Vivemos assim, esquecidos, mandaram asfaltar aqui, mas esqueceram das valas, e a gente não tem saneamento básico também", lamenta.

"Se você andar por aqui é lixo para todo lado, estamos abandonados", diz.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA), por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb) , esclarece que irá programar a limpeza dos bueiros. O órgão solicita a colaboração de pedestres e motoristas para que evitem o descarte de lixo nas vias públicas.

"Sobre a coleta de lixo domiciliar, a Secretaria reforça que a coleta na área ocorre às terças, quintas e sábados. Dessa forma, a coleta foi realizada ontem, dia 12, e será feita novamente neste sábado, dia 14", diz a nota.

