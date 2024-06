Moradores reclamam de atraso na coleta de lixo em Ananindeua; sujeira se acumula em diversos bairros

Moradores de diversos bairros de Ananindeua reclamam do atraso na coleta de lixo no município. Insatisfeitos, eles cobram da prefeitura municipal a garantia do serviço de forma adequada. Segundo as denúncias de quem mora nos bairros do Curuçambá e do Maguari, o atraso no recolhimento dos resíduos tem levado ao acúmulo de sujeira nas calçadas. A preocupação da população é que o problema continue ao longo das próximas semanas. A reportagem do Grupo Liberal constatou o problema nesta terça-feira (18) pelas ruas do município.

VEJA MAIS

Na estrada do Curuçambá com a alameda Natal, no Curuçambá, diversos sacos com lixo se acumulam na entrada da rua. Por conta desse acúmulo, o fedor também já incomoda quem mora no local, que já não suporta mais conviver em meio ao problema. O pedreiro Lourival Moraes, morador do bairro há mais de 30 anos, conta que essa não era uma realidade percebida no local. Mas, agora, o atraso na coleta é frequente e, atualmente, já perdura pouco mais de uma semana - incomodando diversos moradores.

“Foi feito um acordo com os moradores para que a gente colocasse o lixo somente no dia em que o lixeiro carrega, às terças e quintas-feiras e no sábado. Com isso, fica um transtorno muito grande para quem mora aqui. Eu moro na primeira casa [da alameda]. E o odor é muito forte. Há pessoas que têm comércio aqui. Já a vala, eu também tento manter limpa, mas tudo isso é dever da prefeitura. Hoje [terça-feira, 18] está com 8 dias que o carro não passa recolhendo o lixo das ruas”, afirma.

Na esquina da alameda Natal, no Curuçambá, sujeira também se prolifera (Wagner Santana / O Liberal)

Segundo Lourival, para evitar ainda mais o amontoado de sujeira na rua, algumas pessoas nem estão mais colocando as sacolas de lixo na porta de casa. “Os moradores já não estão mais nem jogando [o lixo] por conta do medo de não levarem”, conta. De acordo com o morador, o carro coletor até chega a realizar o serviço, mas em outras ruas e, ainda assim, de forma irregular: “Quando vem, passa por ruas diferentes. Quando leva aqui, não leva em outro lugar. Ficam em uma semana em um e depois em outro”.

Com o agravamento do problema, o medo é que o acúmulo de sujeira na rua vire um problema ainda maior, como relata Lourival. “É complicado. Ainda mais eu que tenho criança em casa. A saúde de muitos aqui é afetada porque moram muitos idosos e muitas crianças [no entorno]. E a parte do comércio também fica afetada porque os clientes se afastam. Nós, moradores, somos mais afetados ainda por conta do odor que exala”, conta ao lembrar que, até o momento, a população não teve um esclarecimento da prefeitura.

Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal

Entulho

Outro ponto crítico é na avenida Independência, no bairro do Maguari, onde um amontoado de entulho se acumula em uma parte do canteiro, que fica localizado no meio da via. No local, restos de eletrodomésticos, lixo orgânico, pedaços de madeira, entre outros, dividem espaço com os pedestres que precisam transitar pelo trecho. A situação tem se intensificado, conforme constata o mecânico Richardson Oliveira.

“A coleta era feita duas vezes por semana, mas, por algum motivo, parou. Isso também é cultura da população, que não ajuda muito a manter limpo”, pontua o morador.

Por vezes, os serviços de limpeza são realizados, mas não de forma frequente, de acordo com a denúncia. Em boa parte da avenida também é possível observar os resíduos que formam um monte de sujeira. “Às vezes, tem mutirão aqui na avenida Independência. Geralmente, o pessoal traz os entulhos de suas casas e vem jogar no canteiro. Ultimamente, tem ficado [o lixo], mas, antes, era tirado cerca de duas vezes na semana”, reclama.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (Sesan) informa que os problemas na coleta de resíduos domiciliares serão sanados, pois a empresa prestadora do serviço já foi notificada e deve regularizar a coleta até quarta-feira (19). A Sesan pede desculpas à população pelos transtornos causados.