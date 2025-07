Uepa abre vagas para cursos livres de inglês e espanhol; veja como se inscrever

De 16 a 31 de julho, irão ocorrer as inscrições para os cursos livres de inglês e espanhol da Universidade do Estado do Pará (Uepa). As vagas são voltadas à comunidade interna e externa, visando desenvolver habilidades comunicativas e interculturais, além de promover o acesso da população ao conhecimento desses idiomas. A idade mínima para os interessados é de 16 anos. As aulas iniciam no mês de agosto, de maneira presencial e online.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e apresentação correta da documentação solicitada, conforme informado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e Coordenação de Licenciatura em Letras - Língua Inglesa. Inicialmente, serão ofertadas nove turmas no segundo semestre de 2025, incluindo cursos regulares presenciais de inglês (níveis 1, 2 e 3) e espanhol (níveis 1 e 2). Para flexibilidade, também haverá turmas com aulas online ao vivo de inglês (níveis 1 e 2), e um curso preparatório para provas de proficiência em língua inglesa para mestrado e doutorado (inglês instrumental), na mesma modalidade.

Os cursos regulares focam no desenvolvimento de habilidades integradas de leitura, escrita, escuta e fala, enquanto o inglês instrumental se concentra na leitura e interpretação de textos para fins acadêmicos. Cada turma terá 25 vagas, sendo 20 destinadas a alunos pagantes e 5 vagas de bolsas integrais exclusivas para servidores da Uepa.

Investimento

O curso funciona em um modelo autossustentável, com um investimento de R$ 70,00 para matrícula e quatro parcelas mensais de R$ 70,00, cobrindo despesas com instrutores e material didático.

Os instrutores são alunos selecionados do curso de Licenciatura em Letras - Língua Inglesa da Uepa para as aulas de inglês, e alunos de Bacharelado em Secretariado Executivo Trilíngue, Relações Internacionais e Tecnólogo em Comércio Exterior para as aulas de espanhol, todos sob supervisão docente.

Aulas

As aulas terão início a partir de 28 de agosto de 2025 para turmas online, 23 de agosto para turmas de sábado/presencial e 27 de agosto para turmas de quarta-feira/presencial. O término do curso está previsto para 13 de dezembro de 2025.

As turmas presenciais serão ministradas no campus do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa. Os links de acesso para as turmas online serão enviados por e-mail. Para aprovação e recebimento do certificado, é exigida uma frequência mínima de 75% da carga horária total e média final mínima de 7,0.

Para saber mais detalhes sobre requisitos específicos, cronograma completo, horários das turmas e documentação necessária, o interessado deve fazer a leitura integral do edital 76-2025. Mais informações no site UEPA.