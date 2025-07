Senac e Cisco ofertam 500 vagas gratuitas em cursos de TI com foco na COP 30

O Senac Pará e a Cisco estão ofertando 500 vagas gratuitas em cursos presenciais de Tecnologia da Informação (TI). A ação visa ampliar o acesso à qualificação profissional e atender às demandas de um mercado aquecido pela COP 30, que será realizada em Belém, Castanhal e Barcarena.

Com foco na preparação de profissionais para os desafios do mercado atual e futuro, o Senac e a Cisco iniciam mais uma etapa da parceria estratégica voltada à inclusão digital e ao fortalecimento do setor de tecnologia no Pará. A iniciativa prevê 500 vagas gratuitas em cursos presenciais de TI e reforça o papel da educação profissional como motor de transformação social na região amazônica.

As formações fazem parte da parceria Cisco Networking Academy, referência internacional em capacitação na área de tecnologia, e abrangem temas como redes de computadores (CCST e CCNA), infraestrutura de TI (IT Essentials), cibersegurança (CCST Segurança). Os cursos são realizados nas unidade Senac de Belém, Castanhal e Barcarena, com laboratórios especializados e instrutores certificados pela Cisco. As primeiras turmas iniciam neste mês de julho e as matrículas já estão abertas.

“Essa ação reforça o nosso compromisso com uma educação profissional alinhada aos desafios atuais, especialmente no contexto da COP 30. Estamos preparando pessoas para oportunidades reais de trabalho, com foco em tecnologia, inovação e inclusão”, destaca Patrízia Galiza, gerente de desenvolvimento educacional do Senac Pará.

“A parceria com a Cisco reforça o compromisso do Senac Pará em promover uma educação profissional de excelência, alinhada às demandas do mercado e aos desafios globais da transformação digital. Essa iniciativa é estratégica não apenas para qualificar profissionais, mas também para posicionar o Pará como referência em inovação e empregabilidade no contexto da COP 30”, afirma Vânia Vicentini, diretora regional do Senac Pará.

“Estamos apoiando a democratização do acesso à tecnologia em um momento importante como a COP 30. A parceria com o Senac reforça nosso compromisso com a transformação digital inclusiva da região Amazônica”, afirma Ricardo Mucci, presidente da Cisco Brasil.

Como parte da agenda da campanha, será realizado o evento “Café, TI e Negócios”, no dia 16 de julho, em Belém. O encontro marcará o lançamento oficial da ação, reunindo representantes da Cisco, empresas locais e parceiros institucionais para apresentar o projeto e ampliar conexões com o setor produtivo, com foco na geração de oportunidades profissionais.

Serviço:

Cursos gratuitos de TI – Parceria Senac e Cisco

Unidades Senac:

Belém: Rua Aristides Lobo, 1058 – Bairro Reduto.

Barcarena: Av. Cônego Batista Campos, quadra 377, s/nº - Vila dos Cabanos.

Castanhal: Rua Porpino da Silva, nº 2773 – Ianetama.

Início das aulas: Julho de 2025

Atendimento: das 8h às 20h

Informações/ WhatsApp: (91) 4009-6545