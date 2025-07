Acidente com ônibus da UFPA: estudantes registraram foto ainda em Belém antes da viagem

Horas antes do grave acidente na rodovia BR-153, em Porangatu (GO), que vitimou cinco pessoas da Universidade Federal do Pará (UFPA), uma foto feita por alunos registra o grupo reunido ao lado do micro-ônibus que integrava a viagem.

A imagem, publicada por uma aluna nas redes sociais, mostra os 25 estudantes do campus Belém que viajavam em comboio para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). A publicação foi feita na terça-feira (15), um dia antes da tragédia.

Quem são as vítimas do acidente com alunos da UFPA

Welfesom Campos Alves (estudante de Produção e Multimídia)

(estudante de Produção e Multimídia) Leandro Souza Dias (estudante de Farmácia)

(estudante de Farmácia) Ana Letícia Araújo Cordeiro (estudante de Pedagogia)

(estudante de Pedagogia) Ademilson Militão (motorista da UFPA)

(motorista da UFPA) Condutor da carreta envolvida (não identificado)

Como foi o acidente com ônibus da UFPA

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava no sentido contrário invadiu a pista e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus do comboio da UFPA, que levava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus foi atingido lateralmente, sem feridos.

Rodovia BR-153 ficou interditada por quase cinco horas

A BR-153 ficou totalmente bloqueada entre 4h10 e 9h da manhã desta quarta-feira (16). O tráfego foi parcialmente liberado com sistema de “pare e siga” e normalizado ao longo da manhã.

Feridos foram levados a hospitais de três cidades

De acordo com a concessionária Ecovias Araguaia, responsável pela rodovia, o acidente deixou 75 pessoas atingidas. Cinco foram resgatadas com vida — quatro em estado grave e uma com ferimentos leves — e encaminhadas a hospitais nas cidades de Porangatu (GO), Uruaçu (GO) e Alvorada (TO).

UFPA decreta luto oficial e mobiliza comitê de apoio

A UFPA declarou luto oficial de três dias e criou um comitê de acompanhamento com representantes da Reitoria, Pró-Reitorias, Fundação de Amparo à Pesquisa, Assessoria de Comunicação e Prefeitura Multicampi.

Segundo a universidade, uma Central de Acolhimento foi montada no campus Guamá, com atendimento presencial e remoto às famílias, por meio do número (91) 98272-1213. Equipes da UFPA acompanham também os feridos nos hospitais.

Reações ao acidente com alunos da UFPA

Presidente Lula : lamentou a perda de vidas e prestou solidariedade às famílias e à comunidade acadêmica.

: lamentou a perda de vidas e prestou solidariedade às famílias e à comunidade acadêmica. Governador Helder Barbalho : disse que o governo do Pará está à disposição para colaborar.

: disse que o governo do Pará está à disposição para colaborar. UNE : manifestou pesar e informou estar em contato com a UFPA, UFG e autoridades locais.

: manifestou pesar e informou estar em contato com a UFPA, UFG e autoridades locais. Secretaria de Saúde de Goiás: mobilizou força-tarefa para o atendimento das vítimas.

Resumo do caso

Data e local: quarta-feira (16), BR-153, Porangatu (GO)

quarta-feira (16), BR-153, Porangatu (GO) Destino: Congresso da UNE, em Goiânia

Congresso da UNE, em Goiânia Vítimas fatais: cinco (três estudantes, um motorista da UFPA e o condutor da carreta)

cinco (três estudantes, um motorista da UFPA e o condutor da carreta) Feridos: 75 pessoas atingidas

75 pessoas atingidas Ações da UFPA: luto oficial, comitê de apoio, atendimento às famílias e acompanhamento hospitalar