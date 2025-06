Vendaval causa vários prejuízos em residências do Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um vendaval de forte intensidade atingiu o bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua, e provocou diversos prejuízos aos moradores na tarde da última sexta-feira (27). A força do vento arrancou telhas, derrubou tampas de caixas d’água e causou danos em várias residências da região. Chovia pouco no momento em que tudo ocorreu.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento da ventania. Em um dos registros, diversas telhas são levadas pelo vento. Já após o vento forte, em outro vídeo feito pelos moradores, é possível observar que algumas residências ficaram totalmente sem telhado.

A força dos ventos também derrubou árvores. Alguns estabelecimentos comerciais também foram afetados, com prejuízos no funcionamento e perdas materiais.

Em um dos pontos atingidos pelo destelhamento, um carro nas proximidades de uma casa foi atingido. Não há informações de feridos até a noite deste sábado (28). Diversos moradores e comerciantes da área foram afetados.