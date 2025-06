Trio suspeito de assalto é preso pela Polícia Militar em Ananindeua

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de cometerem um assalto na noite de domingo (22/6), em Ananindeua, na Grande Belém. Por volta das 19h, um homem denunciou o roubo à PM e informou que os envolvidos em um carro Volkswagen Gol de cor branca e que tinham subtraído o celular dele.

Com a ajuda do rastreador, a vítima conseguiu repassar a localização do aparelho aos agentes, o que ajudou na localização do trio. Segundo a PM, os militares do 6º Batalhão (6º BPM) conseguiram interceptar o automóvel onde os suspeitos estavam. Durante a abordagem, a polícia encontrou o celular da vítima que tinha sido levado, além de outros aparelhos que também tinham sido roubados.

Ainda conforme as autoridades, os agentes verificaram que a placa do carro utilizado pelos suspeitos tinha sido adulterada para que dificultasse a identificação. Com isso, a PM prendeu Adriano dos Santos Oliveira, de 19 anos, Emerson Matheus de Sousa, 22, e também Matheus da Silva Ferreira, 25.

Eles foram apresentados à Polícia Civil, junto com objetos que a PM encontrou com os suspeitos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.