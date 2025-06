Pescador é atacado por jacaré durante pescaria no rio Tapajós, em Itaituba

O pescador Raimundo Oliveira Leite foi atacado por um jacaré na tarde de domingo (22/6), durante uma pescaria no rio Tapajós, no distrito de Miritituba, em Itaituba. Ele contou que ele tentava retirar o animal que havia ficado preso em um malhão, um tipo de rede de pesca, quando foi surpreendido pela reação agressiva do jacaré.

VEJA MAIS

O Portal Giro divulgou um vídeo que havia sido feito por Raimundo e mostra a gravidade do ferimento em uma das mãos. “Olha aí, galera, o que aconteceu comigo agorinha. O jacaré estava no malhão, eu fui cacetar ele e ele avançou para cima de mim. Pensei que estivesse enrolado no cipó. Quebrou o cipó e partiu para cima da minha mão. Olha o estrago que ele fez", diz ele na filmagem.

"Vou ter que ir embora e ir no posto (de saúde). É a vida do pescador. Rasgou o nervo da minha mão”, acrescenta. Após o ataque, Raimundo procurou atendimento médico. Até o começo da manhã desta segunda-feira (23/6), o estado de saúde do pescador não havia sido divulgado.