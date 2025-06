Homem é morto a facadas e pauladas ao retornar de seresta em Paragominas

José Jonathan Lima da Cruz foi morto a facadas e a pauladas ao retornar de uma seresta na madrugada desta segunda-feira (23/6), na rua Jean Erondir Santos, no bairro Nagibão, em Paragominas, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que dois homens, ainda não identificados, tenham atacado a vítima. A motivação do crime é desconhecida.

A PM foi acionada por volta de 1h15, após um morador informar sobre a presença de um homem caído na via. Os agentes se deslocaram até o local e encontraram José morto. O Corpo de Bombeiros ainda foi chamado para prestar atendimento, mas apenas confirmou a morte da vítima. A PM isolou a área para que a Polícia Científica realizasse a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Para o portal BO Paragominas, moradores relataram que os suspeitos seguiam a vítima em uma motocicleta e depois do crime fugiram no mesmo veículo. Para a Polícia Militar, a irmã de José relatou que ele era usuário de drogas e que, nos últimos dias, circularam boatos de que ele estaria sendo ameaçado de morte, ainda conforme o BO Paragominas. Apesar da informação, a familiar não soube indicar os possíveis autores das ameaças.

O 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) segue atrás dos suspeitos. Até o começo da manhã desta segunda (23/6), ninguém havia sido preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.