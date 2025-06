Garimpeiro é assassinado a tiros dentro de casa em Itaituba

O garimpeiro Francimar Rodrigues Costa, de 59 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa na tarde de domingo (22/6), em Itaituba, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 14h30 na travessa João Pessoa, entre a avenida Belém e a 6ª Rua. Ao que tudo indica, ele foi atingido por dois disparos na cabeça. As circunstâncias do caso são desconhecidas.

Segundo o Portal Giro, moradores da região acionaram a Polícia Militar, que enviou ao local equipes da área e da Companhia Independente de Missões Especiais (CIME). A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia criminal e remoção do corpo. A vítima era natural do Maranhão.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com o Portal Giro, a polícia disse que a principal linha de investigação aponta para uma possível dívida da vítima com organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade. Essa hipótese, no entanto, ainda será apurada pelas autoridades.

O filho de Francimar relatou aos policiais que o pai era usuário de drogas e que, na residência da vítima, funcionava um ponto de venda de entorpecentes, conforme o Giro. Também segundo a polícia, Francimar já havia sido detido anteriormente por receptação de produtos furtados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.