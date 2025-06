Suspeito de assaltar motorista de aplicativo, ‘Coronel’ é preso pela PC em Santarém

Um homem identificado como Jarlisson Vasconcelos Miranda, mais conhecido como “Coronel", foi preso pela Polícia Civil em Santarém, oeste do Pará. A prisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Santo André, quando ele foi abordado pelos agentes durante rondas. Segundo as informações policiais, “Coronel” é suspeito de envolvimento em um roubo contra um motorista de aplicativo. O caso está sendo investigado pela Seccional Urbana do município.

“A Polícia Civil informa que um homem foi preso em flagrante por roubo, na madrugada desta quinta (19), em Santarém”, comunicou a instituição.

De acordo com os relatos iniciais, o suspeito estaria envolvido em um assalto a um motorista de aplicativo que teve pertences, dinheiro e o carro levados por uma dupla armada no bairro do Diamantino. Após a denúncia sobre o crime, a Polícia Militar iniciou as buscas pelos envolvidos. O carro da vítima foi localizado no bairro Santo André. “Coronel” foi autuado no local e encaminhado à delegacia. Na unidade policial, a vítima reconheceu o suspeito. O segundo envolvido no crime, identificado como “Olhão”, conseguiu fugir e está sendo procurado por equipes da PM.

Ainda conforme informações da polícia, Jarlisson já possui antecedentes criminais e foi investigado em um caso de homicídio. Além disso, ele também teria sido preso na cidade de Belterra, em outubro do ano passado, por envolvimento no furto de um carro de passeio no bairro Livramento, em Santarém.