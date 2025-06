PC continua busca por dupla suspeita de matar homem em Porto de Moz

A Polícia Civil continua as buscas pelos assassinos de Adriano Clementino da Silva, conhecido como “Adriano Motos”, morto a tiros em Porto de Moz, no sudoeste do Pará. A vítima foi assassinada na tarde de segunda-feira (16), dentro da própria oficina, localizada na Rua D, no bairro Beata. Nesta quinta-feira (19), as autoridades policiais informaram que as investigações seguem em andamento.

“A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Porto de Moz trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração”, comunicou a corporação.

O crime ocorreu por volta das 15h. Conforme testemunhas, dois homens usando máscaras chegaram em uma motocicleta modelo Pop, de cor preta, invadiram o estabelecimento e dispararam diversas vezes contra Adriano. A vítima foi atingida na cabeça e no abdômen, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na calçada da oficina. Cinco cápsulas de munição calibre .40 foram encontradas no local.

De acordo com o portal Notícias Carajás, a área foi isolada para a realização da perícia. Na residência da vítima, que fica ao lado da oficina, a Polícia Militar realizou buscas por armas, mas nada foi encontrado. A ex-companheira de Adriano acompanhou os procedimentos. A principal linha de investigação aponta para execução, já que nada foi levado do local. A motivação e a identidade dos autores ainda são desconhecidas.

Natural de Jacundá, Adriano era conhecido em várias cidades da região e atuava como mecânico e piloto de motocross.