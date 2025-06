PF apreende mais de meia tonelada de skunk em caminhão no interior do Pará

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (19), mais de 500 quilos de skunk e cerca de 10 quilos de pasta base de cocaína durante a abordagem a um caminhão no município de Castanhal, no nordeste paraense. A droga estava escondida entre materiais de construção.

De acordo com a PF, o veículo havia saído da região Sul do país com destino a Belém, transportando ferragens destinadas a redes elétricas. Com base em informações obtidas por meio de investigação, os agentes realizaram a interceptação e localizaram os entorpecentes ocultos no meio da carga.

O motorista foi preso em flagrante e levado, junto com o caminhão e os materiais apreendidos, para a unidade da Polícia Federal, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. As investigações continuam.