Dupla armada rouba estabelecimento comercial em Monte Alegre, no Pará

Dois homens armados assaltaram um estabelecimento comercial em Monte Alegre, no oeste do Pará, nesta quinta-feira (19). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do local e as imagens circulam nas redes sociais.

Nas gravações, é possível ver o momento em que os suspeitos rendem uma pessoa na parte externa do estabelecimento e a forçam a entrar, sob ameaça, ordenando que ela se deite no chão. Em seguida, os assaltantes roubam pertences de uma funcionária que atua como caixa do comércio.

Enquanto um dos suspeito​s recolhe o dinheiro e objetos de valor, o outro permanece com uma arma de fogo em punho, ameaçando clientes e funcionários. As imagens mostram ainda que a dupla agiu com rapidez, intimidando todos que estavam no local até completar o roubo.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos e se eles foram localizados.