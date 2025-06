Polícia prende homem suspeito de integrar núcleo financeiro de facção criminosa na Grande Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (18), Márcio Widghn de Oliveira Silva, investigado por envolvimento com uma facção criminosa que atua na Grande Belém. O investigado seria parte do núcleo financeiro do grupo. A prisão preventiva foi cumprida no âmbito da Operação Sinergia, conduzida pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua. Segundo as investigações, Márcio teria cedido contas bancárias pessoais para o recebimento de valores extorquidos por integrantes da facção, as chamadas “taxas do crime”, que seriam utilizadas para financiar atividades ilícitas do grupo.

A Polícia Civil apura a prática de crimes como roubo de veículos, extorsão e dano ao patrimônio, associados à atuação d​a organização criminosa na Região Metropolitana de Belém.

As investigações permanecem em curso, com diligências voltadas à identificação de outros integrantes do grupo criminoso, bem como à desarticulação completa do núcleo financeiro da organização.