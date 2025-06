​Família fica ferida após carretinha se soltar e atingir carro na BR-010, em Paragominas

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (19), na rodovia BR-010, nas proximidades do balneário Bambu, em Paragominas, no Pará. Uma família que trafegava em um automóvel foi atingida por uma carretinha que se desprendeu de outro veículo. Ninguém morreu.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a carretinha era rebocada por um carro de passeio, quando se soltou repentinamente, atravessou a pista e colidiu violentamente contra o veículo ocupado pela família. Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído.

Apesar da gravidade do acidente, as vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. O estado de saúde dos ocupantes do carro não foi confirmado oficialmente.

Segundo relatos de testemunhas, o próprio condutor do veículo que transportava a carretinha prestou socorro às vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o tráfego e iniciar os procedimentos de investigação para apurar as causas do acidente.

O trânsito na rodovia chegou a registrar lentidão temporária, mas foi normalizado após a retirada dos veículos envolvidos.