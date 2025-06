Acidente durante 'globo da morte' assusta público em circo de Parauapebas

Uma colisão entre dois artistas circenses que pilotavam motos durante o número “globo da morte” viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (19). Segundo informações preliminares, o acidente teria ocorrido em um circo na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará, na noite de quarta-feira (18). Não há confirmação oficial sobre feridos.

Imagens que circulam nas redes mostram o momento em que os dois artistas colidem dentro da estrutura metálica. Os motociclistas realizavam manobras simultâneas no interior do globo quando houve o impacto. A forte batida causou a queda dos dois. A apresentação foi interrompida imediatamente, e a equipe do circo prestou os primeiros socorros aos envolvidos. Ainda conforme os relatos iniciais, os artistas sofreram apenas escoriações leves.

Pelas imagens divulgadas, é possível observar que a colisão acontece quando um dos motociclistas perde impulso e sua moto para lentamente dentro da estrutura. O segundo piloto, sem conseguir desviar, colide com ele. Logo após o acidente, um integrante da equipe do circo utiliza o microfone para informar ao público que os artistas estavam operando máquinas e que incidentes como esse podem ocorrer.