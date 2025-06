Dupla é presa e 200 tabletes de cocaína apreendidos em carga de milho em Marabá

Dois homens foram presos e 200 tabletes de cocaína apreendidos em Marabá, sudeste do Pará, nesta quinta-feira (19). Os suspeitos teriam sido flagrados transportando os entorpecentes escondidos em um caminhão carregado com cerca de 20 toneladas de milho. As investigações indicaram que o veículo seguia em direção ao sul do estado.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Conforme a PC, após um período de monitoramento, a abordagem ocorreu na noite da última quarta-feira (18), no distrito de Morada Nova. Durante a fiscalização, o nervosismo e as informações contraditórias apresentadas pelo motorista e pelo passageiro levantaram suspeitas. Por isso, o caminhão foi levado até a unidade policial para uma vistoria mais detalhada.

Com o apoio de um cão farejador, os agentes localizaram os tabletes de cocaína escondidos entre as sacas de milho. O delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc, destacou que a apreensão é resultado do trabalho contínuo de investigação qualificada desenvolvido pela Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas. “Nosso próximo passo é identificar e localizar os demais integrantes do grupo, para desarticular completamente essa organização criminosa”, afirmou.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos legais, foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.