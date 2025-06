Pará: homem é preso por trazer mulheres do MT e obrigá-las a terem relações sexuais com garimpeiros

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu um homem na última terça-feira (17/6), em Redenção, no sudoeste do Pará. Segundo a PCPA, ele integrou mulheres do Mato Grosso para trabalharem por um salário semanal de R$ 5 mil em um imóvel que fica em Cumaru do Norte, sudeste paraense. No entanto, as vítimas, ao chegarem na casa, eram obrigadas pelo suspeito a manterem relações sexuais com garimpeiros.

Ainda conforme a polícia, o homem é investigado por ser proprietário do local onde ocorria a exploração sexual. Além de sofrerem agressões físicas e psicológicas, as vítimas eram condicionadas a pagar custos exorbitantes se quisessem sair do imóvel.

VEJA MAIS

O mandado de prisão foi expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (TJMT) e o suspeito estava foragido. Com a ajuda da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (MT), da Delegacia Regional de Vila Rica (MT) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), equipes da Delegacia de Homicídios de Redenção capturaram o homem.

O suspeito foi à Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Redenção e colocado à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de favorecimento de prostituição e exploração sexual, rufianismo, ameaça, estupro e lesão corporal.