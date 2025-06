PM prende homem que agrediu companheira e incendiou a casa dela em Castanhal

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (18/6) após ter agredido a companheira e incendiado a casa dela, que fica no bairro Betânia, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu durante uma discussão entre o casal.

A PM foi acionada ao caso por volta das 22h. Conforme as autoridades, uma guarnição do 5º Batalhão (5º BPM) realizava rondas na BR-316 quando avistou o suspeito com uma faca na mão ameaçando agredir outro homem. Testemunhas relataram à PM sobre a agressão e o incêndio na casa da vítima. O Corpo de Bombeiros se deslocou até a residência da mulher e conteve o fogo.

VEJA MAIS

No momento da abordagem, os policiais foram informados que o suspeito tentou fugir em uma carreta. Com isso, os agentes encontraram o automóvel a cerca de 200 metros de onde ele tinha sido abordado. Em uma vistoria na carreta, a PM achou uma porção de cocaína e várias latas de bebidas alcoólicas.

O homem foi levado até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.