PRF inicia a Operação Corpus Christi 2025, no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quarta-feira (18), a Operação Corpus Christi 2025 nas rodovias federais que cortam o estado do Pará. As ações seguem até o próximo domingo (22), com reforço no efetivo e intensificação da fiscalização em pontos estratégicos, especialmente nas regiões com maior índice de sinistros e fluxo elevado de veículos.

Neste ano, a operação destaca o combate à alcoolemia ao volante como foco principal, em alusão aos 17 anos da Lei Seca, celebrados nesta quinta-feira (19). Além disso, a PRF atuará de forma ostensiva na fiscalização de ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, transporte de crianças sem os dispositivos de retenção obrigatórios e outras condutas que representam riscos à segurança viária.

Com o aumento esperado no número de deslocamentos durante o feriado prolongado, a PRF também intensificará ações educativas voltadas à conscientização dos motoristas sobre a importância de comportamentos seguros no trânsito. As abordagens buscarão não apenas coibir infrações, mas também orientar os condutores e passageiros quanto às boas práticas na condução veicular.

A PRF reforça a importância do cumprimento das normas de trânsito e compartilha as seguintes orientações para quem pretende viajar durante o feriado:

- Ultrapasse apenas em locais permitidos e com total segurança: As ultrapassagens indevidas estão entre as principais causas de acidentes graves. Respeite a sinalização e só realize a manobra quando houver completa visibilidade e condições adequadas.

- Siga a sinalização de trânsito: As placas e demais indicações são essenciais para uma condução segura. Fique atento às orientações sobre velocidade, curvas perigosas e áreas com maior risco.

- Descanse antes de dirigir: O cansaço compromete os reflexos e a atenção. Uma viagem segura começa com uma boa noite de sono.

- Não dirija após consumir bebida alcoólica: A combinação de álcool e direção é perigosa e proibida por lei. Durante a operação, serão realizados testes de alcoolemia em diversos pontos das rodovias.

- Revise as condições do veículo antes de sair: Verifique itens essenciais como pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água. Um veículo em boas condições ajuda a evitar imprevistos.

- Respeite os limites de velocidade: A velocidade excessiva aumenta o risco e a gravidade dos sinistros. Mantenha-se dentro dos limites estabelecidos para cada trecho da rodovia.

A Operação Corpus Christi integra o calendário anual de ações da PRF e tem como objetivo principal preservar vidas, garantindo que o feriado seja um momento de descanso e reencontros com segurança nas estradas.