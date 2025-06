Polícia apura suposto assassinato em área de mineração de Canaã dos Carajás

A Polícia Civil está apurando sob sigilo um suposto assassinato em uma área de mineração no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. O caso teve grande repercussão nesta quinta-feira (19), no entanto, não há informações oficiais sobre quando poderia ter ocorrido.

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Canaã dos Carajás”, foi a informação repassada pela PC ao ser questionada sobre mais detalhes a respeito da situação.

Os relatos iniciais são de que um corpo teria sido localizado nas dependências de um complexo de uma mineradora e apresentava múltiplos golpes de faca. Assim, foi levantada a suspeita de um possível homicídio. No entanto, os fatos somente serão esclarecidos após as apurações policiais.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a mineradora citada e aguarda o retorno.