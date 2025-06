Faixa da BR-163 em Rurópolis continua interditada por causa de cratera

Há mais de duas semanas uma faixa da rodovia BR-163 está interditada, próximo ao município de Rurópolis, na região Oeste do Pará. Uma cratera abriu na rodovia federal, que liga Santarém à Rurópolis, interditando uma das faixas e colocando em risco veículos que trafegam no local.

Após mais de duas semanas, do asfalto ter cedido na via, ainda não houve o reparo pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela rodovia. Os motoristas que trafegam pelo trecho continuam tendo que redobrar a atenção e se arriscar em uma estreita faixa da via que ainda permanece intacta.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o asfalto rompido e um buraco de grandes proporções comprometendo a pista. Os próprios motoristas e moradores da região chegaram a improvisar formas de alertar quem transita pelo local, utilizando pedaços de madeira.

Imagem do local (Reprodução/Redes sociais)

O tráfego na rodovia tem caminhões de carga pesada, já que a via é utilizada para escoar a produção agrícola. Historicamente, a região sofre com a falta de conservação e manutenção da rodovia BR-163, sobretudo durante o período chuvoso.

A reportagem integrada do Grupo Liberal solicitou de nota de atualização sobre a situação para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A entidade respondeu que: “decretou emergência para o trecho e está em fase de análise de orçamento para contratação das empresas”.