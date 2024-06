5 balneários para aproveitar com a família perto de Belém

Belém pode até não ter praia de mar a poucos quilômetros de distância, mas a região metropolitana conta com vários balneários com igarapés que podem te refrescar e fazer relaxar de forma bem tranquila. O OLiberal listou 5 balneários perto de Belém para aproveitar com a família e sem gastar muito.

1. Balneário Paraíso da Família (Ananindeua)

Localizado em Ananindeua, o igarapé é uma ótima alternativa para se refrescar com os amigos e a família. Com área infantil rasa e brinquedos aquáticos, o local conta também com cachoeira natural para se refrescar e curtir a natureza. Além de música ao vivo, bar de drinks, quadra de futebol, restaurante e barraquinhas que completam o lazer.

Funcionamento: Sexta a terça e feriados, das 9h às 18h.

Sexta a terça e feriados, das 9h às 18h. Entrada: R$ 15 (sexta, sábado, segunda e terça) e R$ 20 (domingo e feriado).

R$ 15 (sexta, sábado, segunda e terça) e R$ 20 (domingo e feriado). Localização: Rua Olho d'Água, 108, Curuçambá - Ananindeua

2. Balneário Ecológico Bica (Acará)

Com piscina natural, restaurante com música ao vivo e piscina infantil com escorregadores, o balneário ecológico garante diversão para todas as idades.

Funcionamento: Segunda a domingo, das 8h às 17h (fechado às quintas-feiras).

Segunda a domingo, das 8h às 17h (fechado às quintas-feiras). Entrada: R$ 20 (crianças menores de 8 anos não pagam).

R$ 20 (crianças menores de 8 anos não pagam). Localização: Alça Viária, KM 33, Guajará-miri - Acará.

Alça Viária, KM 33, Guajará-miri - Acará. Observações: Não aceita cartão de crédito e a entrada de comida e bebida é proibida.

3. Paraíso das Pedras (Marituba)

Mais do que um balneário, o Paraíso das Pedras é um verdadeiro parque aquático, com piscinas, restaurante, bar, estacionamento e diversas atrações para toda a família. As crianças podem se divertir nos brinquedos aquáticos, enquanto os adultos podem relaxar nas piscinas ou curtir um churrasco com os amigos.

Funcionamento : Sábado, domingo, segunda e feriados, das 8h às 18h.

: Sábado, domingo, segunda e feriados, das 8h às 18h. Entrada : R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças de 6 a 11 anos).

: R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças de 6 a 11 anos). Localização: Rua das Ameixeiras, nº 05, Santa Lúcia II (acesso pela Rua da Assembleia).

4. Balneário Lagoinha (Santa Bárbara)

Com igarapé de água verde cristalina, o Balneário Lagoinha é uma opção para quem busca um ambiente mais tranquilo e familiar. Além disso, o local dispõe de um pousada para quem quiser se hospedar.

Entrada : R$ 10 (pousada: R$ 220 por dia).

: R$ 10 (pousada: R$ 220 por dia). Funcionamento : Quinta a segunda-feira e feriados, das 8h às 17h.

: Quinta a segunda-feira e feriados, das 8h às 17h. Localização: Acesso pela PA-391 (Pau d'arco), Estrada do Genipauba (PA 408), segunda curva à esquerda (Ramal Araci).

5. Parque dos Igarapés (Belém)

Uma das opções mais acessíveis e famosas para os belenenses, o Parque dos Igarapés tem piscina com água natural, tirolesa, trilhas e circuito aéreo para quem busca aventura. Com muitas áreas verdes, o local é perfeito para relaxar e aproveitar o dia com a família.

Entrada : R$ 20 (segunda e sexta-feira), R$ 25 (sábado) e R$ 30 (domingo e feriados). Crianças de até 10 anos, PCD's com carteirinha e idosos a partir de 60 anos não pagam.

: R$ 20 (segunda e sexta-feira), R$ 25 (sábado) e R$ 30 (domingo e feriados). Crianças de até 10 anos, PCD's com carteirinha e idosos a partir de 60 anos não pagam. Funcionamento : Sexta a segunda, das 9h às 17h.

: Sexta a segunda, das 9h às 17h. Localização: Travessa WE12, 1000, Conjunto Satélite.