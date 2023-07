Vai viajar nas férias? Veja quanto custa a passagem para praias e balneários no interior do Pará

Quase todo paraense gosta de viajar quando chega o período das férias escolares, finais de semana ou feriados. Curtir momentos de lazer com a família ou amigos pode ser bastante relaxante, ainda mais no interior do Pará, longe do caos e das buzinas dos carros da capital.

Tradicionalmente, no mês de julho muitas pessoas pegam as estradas intermunicipais para chegar aos seus destinos, como a BR-316, principal via de entrada e saída da capital Belém.

O embarque nos ônibus, micro-ônibus e vans de viagens é geralmente feito no Terminal Rodoviário de Belém, localizado no bairro de São Brás. Quem vai viajar nessas férias, precisa estar informado, principalmente, quanto ao valor atual da passagem, para gerenciar corretamente os custos.

Pensando nisso, OLiberal.com listou o valor das passagens de alguns lugares típicos que o paraense visita durante as férias de julho. Confira.

Preços das passagens intermunicipais no Pará em julho de 2023:

Abaetetuba: R$ 34,50;

Barcarena: R$ 25;

Bragança: R$ 72;

Cametá: R$ 86 (incluso a travessia);

Capanema: R$ 54;

Castanhal: R$ 20;

Colares: R$ 30;

Marudá: R$ 43

Mosqueiro, o usuário pode pagar de R$ 6,40 (ônibus urbano) a R$ 13 (ônibus intermunicipal)

Marabá: R$ 166;

Salinópolis: R$ 72;

Tucuruí: R$ 146;

Vigia: R$ 26.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)