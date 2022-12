O que fazer no Pará: veja onde ir, o que fazer e onde se hospedar fora da capital

Abundante em cores, aromas e beleza natural, o Pará, estado da região Norte que tem como capital Belém, não deixa a desejar quando o assunto é gastronomia, cultura e destinos turísticos. Essa riqueza e diversidade se encontra, principalmente, em pequenas cidades escondidas dentro da região, que são repletas de áreas de mata com trilhas, cachoeiras, praias paradisíacas, tradições e uma lista sem fim de atrativos de lazer que merecem ser desbravados pelos turistas. Pensando nisso, o Oliberal.com listou mais de 20 destinos imperdíveis que devem entrar no roteiro de todo visitante, confira.

VEJA MAIS

Ilha de Cotijuba

Praia do Vai Quem Quer em Cotijuba. (Foto: Aline Castro)

Cotijuba é tema de música, amor e curtição. A Ilha, que fica a 45 minutos de barco do porto de Icoaraci (distrito da capital Belém), tem diversas praias para o turista desfrutar do melhor por do sol do Pará, as mais conhecidas são: Vai Quem Quer, Praia do Farol e Praia do Amor. Fazer a Trilha do Açaí também é uma opção para desbravar vários pontos da região.

VEJA MAIS

Ilha de Algodoal

Praia de Algodoal. (Foto: Pamela Figueiredo)

Todo paraense já ouviu falar de Algodoal, mas nenhum turista tem ideia do quanto a região é um paraíso à parte. A Ilha de Maiandeua, conhecida como Ilha de Algodoal, fica a 4 horas de Belém até Marudá, mais 40 minutos de travessia de barco, e têm opções de lazer como o Lago da Princesa, localizado atrás das dunas da Praia da Princesa, o famoso Bar da Pedra, para quem gosta de curtir um bom e velho reggae, e a Praia de Fortalezinha, que fica próximo da Ilha.

VEJA MAIS

Salinas

Praia do Atalaia em Salinas. (Foto: Pamela Figueiredo)

Destino certeiro nas férias dos paraenses, Salinas é conhecida por ter uma praia com faixa de areia tão extensa que possibilita a entrada de veículos. O município fica a 4h de carro, saindo de Belém, e oferece praias de água salgada, passeio de buggy e uma orla recém inaugurada que merece bons cliques.

VEJA MAIS

Ilha de Mosqueiro

Praia do Marahú em Mosqueiro. (Foto: Paula Figueiredo)

Se o objetivo é conhecer uma praia que não fica tão distante da capital, a Ilha de Mosqueiro é a alternativa certa para quem busca praticidade. O distrito fica a 1h15 de Belém e, nas opções de lazer, vale conhecer a Vila de Mosqueiro e as praias do Marahú, Murubira, Farol, Chapéu Virado e o Restaurante Paraíso.

VEJA MAIS

Bragança

Vila dos Pescadores em Bragança. (Foto: Instagram @kiallrestaurantepousada)

Bragança, também conhecida como a "Pérola do Caeté", por estar à margem esquerda do rio, é uma das cidades que precisa estar no roteiro de qualquer turista. A viagem até a região dura cerca de 3h30 de estrada e, ao chegar, o visitante se depara com um centro histórico digno de cenário de novela, com as edificações mais antigas da cidade, a Casa da Farinha, lugar em que se prepara a famosa farinha de Braganca, conhecida por ser a mais gostosa e crocante de todo o Estado, o Balneário Lagoa Azul, localizado na Comunidade do Tamatateua, e a Praia de Ajuruteua.

VEJA MAIS

Ilha das Onças

Rusty na Ilha na Ilha das Onças. (Foto: Instagram @rustynailha)

Em um cantinho perto de Barcarena, a Ilha das Onças chama atenção pela proximidade de Belém, já que a região fica só a 30 minutos de barco da capital. Lá, o turista pode desfrutar de uma experiência na beira do rio, conhecer o Rusty na Ilha, o Recanto Aimoré e relaxar fazendo aulas de yoga.

VEJA MAIS

Serra das Andorinhas

Cachoeira das 3 quedas em Serra das Andorinhas. (Foto: instagram @serradasandorinhas / @fernandogoodvibes)

Pouco conhecida pelos próprios paraenses, o Parque Estadual Serra dos Martírios, também conhecido como Andorinhas, fica em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. A região é uma área de transição de dois biomas: o cerrado e a floresta amazônica, e uma grande fonte de estudos botânicos e arqueológicos. No local, o turista pode desbravar mais de 400 cavernas, mergulhar em cachoeiras, como a das 3 quedas, Véu de Noiva e Caldeirão do Diabo, fazer rapel e ir na Casa de Pedra. A viagem até São Geraldo do Araguaia dura, em média, 12 horas de estrada.

VEJA MAIS

Alter do chão

Praia de Alter do Chão. (Ronaldo Ferreira)

Eleita pelo Ministério do Turismo como um dos destinos tendências, a vila de Alter do Chão é conhecida por ser o caribe brasileiro. Quem não abre mão das praias, a região tem paraísos como a Ilha do Amor, Ponta de Pedras, Pindobal e Ponta do Cururu. Outros passeios que não podem ficar de fora do roteiro são: Floresta Encantada, Trilha na Serra da Piroca/Piraoca, Canal do Jari e Flona Jamaraquá. Vale ressaltar que a melhor época para visitar a vila é de agosto a dezembro, e a viagem pode ser feita de barco, saindo de Belém até Santarém (3 dias), mais estrada até Alter, ou de avião, mais estrada até Alter.

VEJA MAIS

Barcarena

Praia do Caripi em Barcarena. (Foto: Tripadvisor)

Barcarena é outro destino muito conhecido pelos veranistas devido suas praias paradisíacas e restaurantes. A cidade fica de 1h30 a 2h de Belém, por acesso via fluvial e terrestre. Nas opções de lazer, a que mais se destaca é a Praia do Caripi, a Ilha das Onças, o Eco Marina Reserva Arrozal e a Ilha Trambioca.

VEJA MAIS

Castanhal

Balneário do Hirley em Castanhal. (Foto: Instagram @balneariodohirley_piscicultura/)

A cidade modelo do Pará se destaca pelo desenvolvimento industrial das últimas décadas, as raízes históricas e riqueza natural que só Castanhal tem. Para quem deseja desfrutar de balneários, os mais indicados são o do Hirley, Park das Águas e Guará Acqua Park. Outra pedida pela cidade é a Arte Fazenda Renascer, a arquitetura da Catedral Santa Maria Mãe de Deus e o Trem da Maria Fumaça. O trajeto até o a região é feito pela BR-316, com duração de 1h a 1h30 - dependendo do trânsito.

VEJA MAIS

Ilha do Marajó - Soure

Praia do Pesqueiro em Soure. (Foto: Site Minube)

Rico em beleza natural e patrimonial, o município de Soure tem sido uma alternativa certeira para turistas que escolhem o Pará como destino de viagem. A Pérola do Marajó tem praias paradisíacas, como a do Pesqueiro, Cajuúna, Barra Velha e do Céu. A Fazenda Mironga também é uma boa pedida para quem deseja experimentar o queijo de búfala ou ter a experiência de nadar com os búfalos. Esse paraíso fica de 2h a 3h de distância de barco de Belém e não vale sair de lá sem tomar a sopa de turu.

VEJA MAIS

Mocajuba

Ilha do Camaleão em Mocajuba. (Foto: Instagram @ilhadocamaleao)

Mocajuba é uma cidade ribeirinha do nordeste do Pará que fica a 3h40 de Belém. Lá, vale conhecer o centro histórico, passear de barco até a Ilha do Camaleão e mergulhar com os moradores locais mais fofos de Moca: os botos.

VEJA MAIS

Ourém

Balneário Tia Loura em Ourém. (Foto: Inventário Turístico)

Conhecida por seus igarapés de água límpida, folclore forte e festividades cativantes, Ourém possui atrativos como a Escadaria Dona Miloca, o Balneário Tia Loura e o famoso Hotel Fazenda de Capitão Poço, que fica bem pertinho. O município fica a 3h de Belém.

VEJA MAIS

Parauapebas

Viagem de trem de Parauapebas até o Maranhão. (Foto: Reprodução)

A capital do ecoturismo de Carajás não poderia ficar de fora da lista. Apesar de distante, cerca de 11 horas de estrada de Belém, Parauapebas é repleta de cachoeiras, trilhas, como a Lagoa da Mata, e um enorme Parque Zoobotânico que possui uma área que equivale a 30 campos de futebol. Para os mais aventureiros, fazer uma viagem de trem até o Maranhão também pode ser um diferencial na viagem.

VEJA MAIS

Colares

Orla de Colares. (Foto: Instagram @culturacolarense)

Conhecida como a cidade de ataques de objetos voadores não identificados, além do mistério, Colares oferece praias e igarapés paradisíacos, como a praia do Humaitá e Machadinho. Outra alternativa de lazer é o Balneário da Rayanne e uma vivência única na Morada do Caboclo. A região fica a 2h30 de Belém.

VEJA MAIS

Ananindeua

Paraíso da Família em Ananindeua. (Foto: Instagram / balnearioparaisodafamilia)

Quem deseja desfrutar dos encantos de Ananindeua precisa só de 30 minutos, saindo de Belém, para ir até o município. Uma das maiores atrações é o Museu Parque Seringal, as Ilhas de Ananindeua, o Balneário isaac, Paraíso e a Marina Canto da Ilha, onde o turista pode praticar canoagem, kitesurf.

VEJA MAIS

Breves-Portel

Ilha do Ajuruzal em Portel. (Foto: Instagram @ilha_do_ajuruzal)

O outro lado do Marajó também oferece muita beleza natural aos turistas. Breves e Portel possibilitam uma experiência à parte, que inicia desde a ida, com uma viagem de barco de 12 horas, até balneários e parques. Entre as opções, fazer rapel e tirolesa no Sítio do Clementino, conhecer a Ilha do Ajuruzal e a Praia do Tucano são os melhores atrativos.

VEJA MAIS

São Miguel do Guamá

Cachoeira do Apolônio em São Miguel do Guamá. (Foto: Instagram @cachoeiradoapolonio)

Banhada pelo Rio Guamá, São Miguel do Guamá carrega uma das melhores estruturas para quem chega na região, que fica 140 km da capital paraense, em uma viagem de 2h. Ao visitar, vale conhecer o Complexo Beira Rio, Cachoeira do Apolônio, Balneário Quarentinha e a Casa do Padre.

VEJA MAIS

Marituba

Chácara Pedacinho do Céu em Marituba. (Foto: Instagram @_chacara_pedacinhodoceu_)

Marituba é outro paraíso pertinho da capital do Pará, Belém. O percurso até o município pode ser feito de vans, ônibus ou veículo particular, com duração de 45 minutos. Entre as opções para curtir em família, as que mais se destacam é o Revis Metrópole da Amazônia, Balneário Paraíso das Pedras, Marituba Tropical, Floresta Parque, Reserva Park e a Chácara Pedacinho do Céu.

VEJA MAIS

Breu Branco

Balneário da Teka em Breu Branco. (Foto: Instagram @breubranco.pa)

Breu Branco é uma das alternativas que o turista pode visitar no Pará. A cidade das águas, como é conhecida, oferece diversos tipos de lazer, como o Balneário da Teka, a Praia Queiroz Galvão e o Sítio Barbosa. Para chegar até lá, basta escolher umas das vias: rodoviária e aérea, sendo a aérea com voo de Belém até Tucuruí, mais duas horas de estrada até Breu Branco.

VEJA MAIS

Ilha do Combu

Os restaurantes na beira do rio são os atrativos da Ilha do Combu. (Foto: Instagram @geovaneribeiroofc)

Um dos destinos preferidos do belenenses atualmente, a Ilha do Combu, é um cantinho que fica do outro lado do rio, em uma travessia que dura menos de 15 minutos. Na região ribeirinha, o turista pode ter uma experiência única com a natureza, conhecer os locais, apreciar o melhor da gastronomia paraense e fazer a famosa rota do chocolate.

VEJA MAIS

Outeiro

Balneário Bica do Gaúcho em Outeiro. (Foto: Instagram @bicadogaucho21)

Um dos principais atrativos turísticos de Outeiro, que fica a 45 minutos de Belém, são suas praias. Para quem busca mais calmaria e descanso, a Praia do Amor é a pedida para desfrutar da água gelada do rio, mas também vale aproveitar o fim da tarde entre a Praia do Amor, Praia Grande e se aventurar na Bica do Gaúcho.

VEJA MAIS

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)