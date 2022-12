Ano Novo: confira 7 praias paraenses para pular sete ondas no Réveillon

Na semana do Réveillon, poucos destinos são tão procurados como as praias. No Pará, esses lugares são considerados quase irresistíveis para comemorar a entrada do novo ano. Uma das superstições de Ano-Novo mais conhecidas e praticadas no país, sobretudo por quem escolhe a praia para festejar a chegada do novo ciclo, é pular sete ondinhas, fazendo pedidos, esperando que a nova etapa traga sorte. Pensando nisso, a reportagem de O LIBERAL selecionou sete opções de praias paraenses para receber a chegada de 2023.

Paraíso

O distrito de Mosqueiro, em Belém, tem 15 praias e Paraíso, como o nome sugere, é considerada a mais bela, recomendada, inclusive, pelo The Huffington Post Brasil. É uma das mais conservadas da bucólica, com maior movimentação e diversidade de serviços de alimentação e hospedagem. Também é opção para a prática de esportes e as opções de refeição das barracas são consideradas as melhores do distrito.

Como chegar: de carro, moto ou ônibus até Mosqueiro.





A paisagem é atraente e tem ventos bem fortes (Oswaldo Forte / O Liberal)

Vai Quem Quer

A mais famosa e mais bela dentre as 12 praias da ilha de Cotijuba, em Belém. Vai Quem Quer ganhou este nome pela distância do porto principal: aproximadamente 9 quilômetros. Antigamente, uma caminhada considerável por causa da areia, mas atualmente é possível chegar lá com charretes, bondinho e moto-táxi. Devido ao baixo movimento nos meses de baixa temporada, tem poucos serviços disponíveis,o que pode ofereceruma experiência bem rústica e relaxante. Em Cotijuba, inclusive, estão as ruínas do antigo presídio, que são visitáveis.

Como chegar: de carro, moto ou ônibus até o trapiche do Ver-O-Peso ou Icoaraci, em Belém, depois de balsa até Cotijuba.





A praia fica localizada na ilha de Cotijuba (Oswaldo Forte / O Liberal)

Maçarico

Apesar da praia do Atalaia ser a praia mais visitada e badalada de Salinópolis, Maçarico é considerada por muitos a mais bela do município, distante 214 km de Belém. Também é um dos balneários mais desenvolvidos do Pará, próximos à paisagens e biomas naturais, como mangues. À noite, a orla tem uma ótima paisagem e serviços disponíveis, entre alimentação e cultura.

Como chegar: de carro, moto ou ônibus até Salinópolis.





Maçarico é uma praia oceânica, com ondas fortes e amplas faixas de areia (Rodolfo Oliveira / Agência Pará)

Fortalezinha (Maracanã)

Situada na Ilha de Maiandeua, no município de Maracanã, a praia de Fortalezinha foi a mais indicada pelos internautas. Diferente de sua vizinha - a praia da Princesa, em Algodoal, Fortalezinha, mesmo em temporada, é um recanto de calmaria. Esse, inclusive, é o principal atrativo do local: uma praia de poucas pessoas, quase particular, que permite ao banhista um contato direto e íntimo com a natureza. Quando a maré está baixa, piscinas naturais se formam na extensão. A trilha sonora é marcada pelo reggae, que se une ao som das ondas, formando uma bela melodia. Carros não são permitidos no local, o que o transforma em um ambiente ainda mais aconchegante. Ao chegar em Fortalezinha, é preciso fazer uma trilha até a praia. Para recarregar as energias, restaurantes costumam servir dois pratos que também são atrativos turísticos: caranguejo e peixe, conseguidos na própria região. Outras praias que valem a pena conhecer em Maracanã e foram citadas pelos internautas foram Penha e Marieta

Como chegar: de carro, moto, ônibus ou van até Marudá, de onde saem barcos para travessia até a ilha de Maiandeua, onde está situada a ilha de Mocooca. Geralmente é por essa ilha que se chega em Fortalezinha: passeios de barcos são feitos até Mocooca e, de lá, uma caminhada de cerca de 500 metros é necessária até Fortalezinha.

Praia de Fortalezinha (Oswaldo Fortes / O Liberal)

Alter do Chão

A vila de Alter do Chão, em Santarém, está entre os 10 melhores destinos turísticos do mundo, segundo o jornal O Estado de São Paulo. O período que compreende o final e o início do ano é o melhor para visitar o local. Aos amantes das fotografias, paisagens únicas, como a praia do Pindobal e Ilha do Amor, garantem vistas privilegiadas do por do sol. A culinária local é um atrativo, sobretudo com frutos do mar. Quem ficar, pode aproveitar outras opções de passeio que existem pela vila.



Como chegar: de carro, moto, ônibus ou avião até Santarém, depois de carro, moto ou ônibus até Alter do Chão.





Alter do Chão é banhada pelo rio Tapajós (Rodolfo Oliveira / Agência Pará)

Algodoal

Algodoal é uma das quatro vilas que formam a ilha de Maiandeua, em Maracanã. São 19 km² de praias e a mais famosa é a praia da Princesa, repleta de lendas locais. Possui muitas programações com festas noturnas e ritmos diversos. É uma Área de Proteção Ambiental (APA) e por isso preserva muito da paisagens nativa, tanto nas areias, quanto mangues. Recomendada para prática de esportes e passeios ecológicos.

Como chegar: de carro, moto ou ônibus até o porto de Marudá, depois de barco até Algodoal.

Seu nome verdadeiro é Maiandeua, mas é mais conhecida como ilha de Algodoal (Agência Pará/Divulgação)



Ajuruteua

Ajuruteua é uma vila litorânea banhada pelo oceano Atlântico, distante 36 quilômetros do município de Bragança. A paisagem é considerada uma das mais belas do Pará e costuma ser bastante tranquila. Ideal tanto para descansar quanto para praticar esportes radicais, como windsurf, kitesurf e surf. Há um navio naufragado que pode ser avistado quando a maré está baixa. O trajeto possui ótimas vistas e encontros aleatórios com garças e guarás.

Como chegar: de carro, moto ou ônibus até Bragança, depois de carro, moto ou ônibus até Ajuruteua.

Ajuruteua é uma pequena vila litorânea com vários detalhes rústicos (Paulo Cesar Sousa/agência Pará)

A origem dos pulos nas 7 ondas

A tradição tem como origem as religiões de matriz africana no Brasil. O ato de se pular as sete ondas no réveillon é uma homenagem à orixá das águas e do mar, Iemanjá. O número 7 também tem um significado dentro da umbanda, que é uma religião afro-brasileira. A tradição serve para atrair boa sorte e também deixar para trás o que não foi bom e desejar coisas boas para o ano que entrará