Salinas: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer em um dos destinos mais procurados

Localizada no nordeste do Pará, Salinópolis, popularmente conhecida como Salinas, é um destino certeiro dos paraenses e turistas que visitam o estado durante as férias, feriados prolongados e finais de semana. O município é conhecido por ter uma praia que possibilita a entrada de veículos, além das famosas festas de julho recheadas de atrações conhecidas nacionalmente, bem comentadas por quem visita a região. Pensando nisso, o oliberal.com listou todos os detalhes de como ir, quanto custa e o que fazer para conhecer a região e desfrutar das beldades que o lugar proporciona; veja.

Como ir para Salinas?

Salinas tem uma distância de 220 km da capital paraense, Belém, e variadas formas de locomoção. De carro particular, com uma viagem que dura cerca de 3h30min; de ônibus, saindo do terminal rodoviário de Belém; de van, que podem ser encontradas perto do terminal, e a mais recente alternativa, de avião. O trecho Belém - Salinas será realizado a partir de junho pela Conecta Azul, um subsidiária da Companhia Aérea Azul, com um percurso de 55min e horários variados. A aeronave tem capacidade de transportar nove passageiros e dois tripulantes.

Quanto custa a passagem para Salinas?

Região no final da Praia do Atalaia. (Foto: Pamela Figueiredo)

Para quem optar por ir de ônibus, até o mês de fevereiro de 2022, a passagem para a região custava R$ 65. Já aqueles que não querem encarar uma estrada de quase quatro horas podem optar por ir de avião. A passagem custa um pouco mais de R$ 400, ida e volta, e tem apenas quatro voos durante a semana: às terças, quintas, sábados e domingos.

O que fazer em Salinas?

Andar de Buggy e Quadriciclo

Já pensou em se aventurar pelas dunas conhecidas da região? Os passeios de quadriciclos e buggy são algumas das alternativas para quem gosta de passeios mais radicais. O percurso dura em torno de 45 minutos de pura diversão e paisagens paradisíacas pelo caminho.

A LocMil Turismo, uma agência especializada nos trajetos, disponibiliza horários todos os dias, que podem variar de acordo com o clima. Além disso, a empresa também fornece transfers saindo de Belém até Salinas e passeios de lancha pelo Rio Cuiarana e Rio Sampaio, além disso existem passeios de bug e quadriciclo pelo Lago da Coca Cola, praia da Ponta da Sofia, Praia do Areião, Praia da Ponta do Espadarte, Piscininha da Praia dos Pilões.

Lanchar na Orla do Maçarico

A Orla do Maçarico é muito frequentada no mês de julho. (Foto: Site Minube)

A Orla do Maçarico é um dos pontos mais visitados e requisitados de Salinas, principalmente durante a noite, já que é um lugar disposto de várias lanchonetes, sorveterias, lojas e restaurantes, ideal para quem quer aproveitar o fim da tarde e início da noite com a criançada.

Subir as dunas até o Lago da Coca-Cola

Lago da Coca-Coca nas dunas da Praia do Atalaia. (Foto: Site Minube)

Quem gosta de tirar fotos pode se deliciar com as dunas que dão acesso até o Lago da Coca-Cola, um igarapé de água escura e gelada que fica localizado na região. A subida pode ser cansativa, principalmente se a areia estiver muito quente, mas a vista é uma das recompensas, mesmo quando o lago está seco. Vale ressaltar que existem muitos relatos de assaltos no local, por isso é importante estar atento e jamais ir sem companhia.

Visitar as praias e curtir a noite no Atalaia

Praia do Atalaia no mês de julho. (Foto: Pamela Figueiredo)

Para os turistas, a Praia do Atalaia pode ser uma verdadeira surpresa devido sua extensão possibilitar o trânsito de veículos na areia. O local é um dos mais badalados do município, principalmente nas férias de julho, onde muitos paraenses madrugam curtindo ritmos como forró, melody e funk. Para quem prefere um ambiente mais tranquilo, a indicação é a Praia do Farol Velho, que fica logo na curva para a Praia do Atalaia. Apesar de não oferecer uma ampla estrutura como a anterior, é ótima para quem quer fugir do agito e curtir um lindo pôr do sol.

Outras praias para conhecer

Ponta da Sofia: muito visitada por praticantes de kitesurf, a praia fica junto à praia do Atalaia. Ponta do Espardate: fica localizada em frente à cidade e seu melhor acesso é através de uma travessia de barco.

Conhecer a Fonte do Caranã

Casa da Cultura Fonte do Caranã. (Foto: Site Minube)

Para os moradores do município, a Fonte do Caranã é um local de abastecimento de água potável muito utilizado por quem pratica atividade física. O ponto fica dentro de um parque bem arborizado, palco da Casa da Cultura, um ambiente que reúne ciência, cultura, história, lazer e turismo.

Onde se hospedar em Salinas?

Hotel Solar

Hotel Solar em Salinas. (Foto: Gui Sampaio Fotografia)

Para quem gosta de lugares completos e sofisticados, o Hotel Solar é uma das melhores alternativas de conforto e com estrutura para abrigar tanto casais como uma família inteira. O local dispõe de quartos com TV, frigobar e ar-condicionado e tem preços que variam de acordo com a escolha do cliente e época da visita. Logo em frente ao estabelecimento fica o Reserva Solar, um restaurante com arquitetura rústica, bem no meio da água. Lá, os clientes podem desfrutar de passeios em bananas e se divertir em um circuito inflável. As reservas podem ser feitas no próprio site do hotel.

Hotel Paraíso Bom Jesus

O Hotel Paraíso Bom Jesus é uma ótima dica de hospedagem. (Foto: Instagram @paraisobomjesus)

Outra hospedagem com sinônimo de conforto, lazer e comida boa é o Hotel Paraíso Bom Jesus. O local oferece acessibilidade, café da manhã, uma ampla piscina externa e um restaurante com as mais variadas refeições e drinks no cardápio. Para aqueles que gostam de uma boa promoção, é bom ficar atento às redes sociais do espaço para ficar por dentro dos valores, descontos e pacotes.

Pousada Spadart

Luxuosa Pousada Spadart. (Foto: Booking)

A Pousada Spadart é uma ótima opção para quem vai visitar Salinas acompanhado da sua parceira (o). O local luxuoso oferece muito conforto, lazer e uma gastronomia paraense de dar água na boca. Além dos quartos, os hóspedes podem desfrutar de uma jacuzzi com água quente para relaxar enquanto bebem bons drinks.

Salinas Park Resort

Park Resort em Salinas. (Foto: Site Salinas Park Resort)

O Salinas Park é um resort de padrão internacional localizado perto da Praia do Atalaia, que oferece quartos com vista para o mar e para a cidade. O local tem apartamentos bem estruturados, área de lazer com piscina, brinquedo aquático, academia e restaurante próprio.

Salinas Premium Resort

Parque aquático do Premium Resort. (Foto: Site Salinas Premium Resort)

O Salinas Premium Resort é outra opção para quem busca lazer e tranquilidade em qualquer época do ano. Inaugurado em março deste ano, o resort luxuoso conta com parque aquático, restaurante com uma culinária para todos os paladares e pacotes exclusivos para os feriados prolongados.

Opções de restaurantes em Salinas

Resto do Atlântico Casamirão Frutos do Mar Virianduba

Dicas para quem vai para Salinas

Use protetor solar mesmo com o tempo nublado. Só o mormaço é capaz de queimar a pele dos desprotegidos. Se você não quer perder seu carro para a maré e virar meme, fique atento. É comum que muitos carros fiquem atolados na Praia do Atalaia e acabem sendo engolidos pelo mar. Por isso, jamais estacione muito perto da água.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)