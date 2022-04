Preços, horários, voos semanais e aeronave monomotor: o que se sabe sobre linha aérea Belém-Salinas

Uma das maiores dúvidas em relação à linha aérea Belém-Salinópolis, que vai começar a operar no final de junho, envolvia o preço das passagens. Porém, o mistério chegou ao fim nesta terça-feira (5), com o início da venda dos bilhetes. O valor de ida e volta fica um pouco acima dos R$ 400, já com as taxas.

A Companhia Aérea Azul não deu maiores detalhes, mas ao tentar efetuar a compra de passagem, é possível obter algumas informações sobre o voo.

Salinas é um dos locais mais procurados por turistas que visitam o Pará e também pelos próprios paraenses, em especial os que vivem em Belém ou Região Metropolitana, durante as férias e finais de semana. A expectativa é que o novo voo ajude no desenvolvimento turístico da região, inclusive de municípios do entorno.

Veja as informações divulgadas sobre o voo