Passagens aéreas para Salinas começam a ser vendidas na terça; primeiro voo será no dia 30 de junho

A região nordeste do Pará terá, nesta semana, um avanço importante que deve ajudar no desenvolvimento turístico. Na terça-feira (5), começam a ser vendidas as passagens aéreas para o município de Salinópolis. Serão quatro opções de voos, saindo às segundas, quartas, sextas e domingo, de acordo com anúncio feito pelo governador Helder Barbalho nas redes sociais. Ele tem se envolvido nas articulações para garantir a implementação do serviço que deve beneficiar não apenas Salinas, mas demais municípios da região. A Companhia Aérea Azul confirmou ao Grupo Liberal o início das operações no aeroporto do município no dia 30 e junho.

Ainda não há informações sobre preços, onde comprar passagens ou outras rotas, além da Belém-Salinópolis, que já havia sido anunciado pelo Governo. Segundo a empresa, mais detalhes também serão divulgados na próxima terça.

A redação integrada do Grupo Liberal procurou o Governo do Estado pedindo mais informações sobre o voo, inclusive valor das passagens e como comprá-las, mas não houve resposta.

Salinas é um dos pontos turísticos mais procurados do território paraense. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal divulgada no dia 13 de março, o secretário estadual de Transportes, Adler Silveira, já havia adiantado que estava nas “tratativas finais” com a Azul para que a linha aérea comercial Belém-Salinópolis entre em operação até o próximo veraneio de julho. A empresa havia requerido ao Governo “algumas melhorias pontuais” no local, que não foram detalhadas.

Procurada, a Azul informou, na ocasião, que esperava atender o município "em breve" e confirmou as conversas com a prefeitura local sobre o assunto. A companhia também afirmou que via com otimismo o início das operações no município, o que "ajudará a fomentar e impulsionar o turismo e a economia da região". Porém, até aquele momento, não havia previsão para o serviço começar a ser oferecido.

Saiba como é o aeroporto de Salinas

Com 1,9 quilômetro de extensão e capacidade para receber aeronaves com até 60 passageiros, o aeroporto de Salinópolis foi entregue pela gestão estadual em julho do ano passado. Ele estava há dez anos interditado por falta de manutenção, mas recebeu melhorias em todo o terminal de passageiros, que inclui sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque e outras dependências.

Aeroporto de Salinas-Pará (Foto: Bruno Cecim Ag. Pará)

O empreendimento faz parte do pacote de obras e serviços realizados pelo Estado a fim de incentivar o desenvolvimento do turismo na região. Todos os municípios da região do Salgado serão beneficiados, com estímulo ao turismo em outras cidades como São João de Pirabas, Santarém Novo, Maracanã, Quatipuru e Primavera. Será um reforço ainda para as regiões de Capanema, Peixe-Boi, Augusto Corrêa e Nova Timboteua.