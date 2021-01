No feriadão, Salinópolis ganhou trecho asfaltado até o aeroporto

O governador Helder Barbalho entregou nesta quinta-feira (31) a estrada que dá acesso ao aeroporto de Salinópolis. A via já é considerada uma importante alternativa para o desenvolvimento turístico de toda a região nordeste paraense.

A obra de construção e pavimentação de 2,6 quilômetros da via faz parte de um convênio firmado entre a Secretaria de Transportes do Pará (Setran) e a Prefeitura de Salinopólis. Com a entrega, não apenas a mobilidade urbana melhora, mas também a qualidade de vida de quem mora ao longo da nova estrada.

"Antes teve asfalto, mas ficou só piçarra. A poeira entrava dentro de casa e a gente tinha que limpar toda hora. Agora melhorou muito. Não tem poeira. Ficou bom para os motoristas e pra gente", comemorou dona Lucimar da Silva Braga, 60, cuja casa fica à beira da pista. "A estrada que estamos inaugurando permite um olhar mais especial ao nordeste paraense. Uma região com forte vocação turística", avaliou o governador. Durante o cumprimento da agenda oficial, o chefe do Executivo paraense esteve acompanhado do Deputado Estadual Chicão; da Deputada Estadual Paula Gomes; do Secretário de Estado de Transporte Adler Silveira; do prefeito de Salinópolis Paulo Henrique; e de outros representantes dos municípios vizinhos.

A entrega da obra faz parte de um pacote de investimentos feitos pelo governo do Estado em Salinópolis, com meta de fomentar a economia do município. Entre os serviços estruturantes está a construção e ampliação do aeroporto da cidade, que teve a pista de pouso e decolagem ampliada para operar com aeronaves com até 80 passageiros. A obra está prevista para ser entregue nos primeiros meses de 2021. Há ainda a construção e conservação de rodovias no município, que é banhado pelo oceano atlântico, e tem como base da economia o turismo e a pesca.

Visitas do feriadão encontraram pista nova (Marco Santos / Agência Pará)

Região está em obras



A Setran executa ainda a reconstrução do pavimento e construção de acostamentos na rodovia PA-324, trecho entre a BR-316 (no município de Santa Maria do Pará) com a PA-124 (localidade de Santa Luzia, no município de São João de Pirabas). Importante rodovia do nordeste paraense, a PA-324 tem uma extensão superior a 60 quilômetros.

Adler Silveira, titular da Secretaria estadual de transporte, afirmou que a integração regional é um dos principais objetivos do governo do Estado. "A secretaria de transportes tem como prioridade, estruturar as vias e aqui em Salinópolis o serviço não é diferente".

A PA-324 beneficia vários municípios, como Santa Maria do Pará, São João de Pirabas, Nova Timboteua e Santarém Novo. A via começa no entroncamento da BR-316, em Santa Maria, vai até a PA-124, que dá acesso à sede municipal de Salinópolis, e termina em São João de Pirabas.

A Setran está ainda com frentes de trabalho para garantir a manutenção e conservação de três vias na região nordeste do Estado. As equipes trabalham na PA-242, no trecho entre Peixe-Boi e Capanema; PA-124, entre Santa Luzia do Pará e Capanema, e também na PA-324, no Trevo de Nova Timboteua.

No início deste ano, o governo do Estado entregou ao municio de Salinópolis a construção e duplicação da ponte sobre o rio Sampaio, com 197 metros de extensão, que dá acesso ao Atalaia, principal praia da cidade (com informações da Agência Pará).