Companhia Aérea Azul vê com ‘otimismo’ início das operações no aeroporto de Salinas, no Pará

A Companhia Aérea Azul confirmou que está em tratativas com o município de Salinópolis para “poder atender, em breve”, o mercado local. O Governo do Estado entregou o aeroporto da cidade em julho do ano passado. O empreendimento possui pista de pouso com 1,9 quilômetro de extensão e capacidade para receber aeronaves com até 60 passageiros.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, divulgada no último domingo (13), o secretário estadual de Transportes, Adler Silveira, já havia adiantado que estava nas “tratativas finais” com a Azul para que a linha aérea comercial Belém-Salinópolis entre em operação até o próximo veraneio de julho.

Procurada, a companhia respondeu: “A Azul, sempre atenta a oportunidades para operar novas rotas e destinos no Brasil, vê com otimismo o início das operações no aeroporto de Salinópolis (PA), que ajudará a fomentar e impulsionar o turismo e a economia da região”, responde a empresa, confirmando em seguida as conversas com o município. “Porém, ainda não há previsão para o início das operações”, completou.

Um dos principais balneários do Pará, Salinas fica no Nordeste Paraense, distante 218 quilômetros de Belém. O percurso de carro dura cerca de 3h30.

Segundo Adler Silveira, o aeroporto do município já recebeu a homologação da Agência Nacional de Aviação e foi inspecionado pela Azul, primeira empresa aérea interessada em operar a linha comercial entre Belém e Salinópolis. A companhia requereu “algumas melhorias pontuais” no local, que não foram detalhadas pelo secretário. A redação integrada do Grupo Liberal também questionou a empresa sobre essas melhorias, mas ela não deu detalhes.

Adler antecipou que a companhia deve iniciar a operação da linha com aeronave menor, tipo Caravan, com capacidade de 9 a 12 passageiros.

“O que vai determinar o tamanho da aeronave é a demanda que essa linha tiver. Cada vez que tiver mais passageiros demandando a utilização dessa aeronave, eles poderão disponibilizar uma aeronave de 42 lugares, de 64, dependendo da época do ano”, disse.

Não há ainda previsão por parte do Governo do Estado e nem foi informado pela Azul o valor que será praticado para a tarifa.