Veja para que outros lugares você pode viajar pagando o mesmo valor do voo para Salinas

Após uma longa espera pela implantação de um aeroporto e pela abertura de uma rota áerea comercial para a região, foi anunciado na tarde desta terça-feira (05/04) o valor das passagens aéreas para o trecho entre a capital do Estado, Belém, e o balneário do nordeste paraense mais procurado no período do veraneio: Salinas. Segundo a empresa que vai operar a linha, o cliente poderá encontrar passagens de ida e volta para viagens de aproximadamente três dias por cerca de R$ 411. Confira para que outros lugares é possível viajar pagando o mesmo valor.

VEJA MAIS

Há diversos destinos no Pará e em outros estados brasileiros para os quais uma viagem pode custar a partir de R$ 400. O preço das passagens aéreas para diversos pontos turísticos e cartões postais nacionais sofreram um aumento considerável devido à alta da gasolina. No entanto, com uma boa pesquisa e compra de pacotes de viagem - que possuem o valor bem mais em conta - é possível encontrar passagens aéreas com um bom preço. Confira:

Rio de Janeiro

Praia de Copa Cabana (Reprodução / Internet)

Apesar de muitas pessoas acharem que a passagem para a Cidade Maravilhosa (Rio de Janeiro) tem um preço elevado, pesquisas feitas em sites de viagem mostram que ainda é possível encontrar pacotes promocionais com valores acessíveis.

Em um site popular de compras de passagens aéreas, um pacote de três dias para o Rio sai por cerca de R$ 396,00 ida e volta. A viagem ainda inclui hospedagem e café da manhã.

Salvador

Salvador (Reprodução / Internet)

Um dos destinos mais procurados por quem gosta de pular o Carnaval, Salvador, na Bahia, também tem voos com valores acessíveis. Os pacotes promocionais de três dias ofertados por determinados sites custam cerca de R$ 340, a ida e volta. Além disso, também estão incluídos as diárias e o café da manhã.

Porto Seguro

Praia de Porto Seguro (Reprodução / Internet)

Quem está disposto a pagar pouco mais de R$ 400, também encontra passagens para um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil: Porto Seguro, também na Bahia. Alguns pacotes promocionais de viagens - incluindo hospedagem e café da manhã por três dias - chegam a custar R$ 485, ida e volta.

Marajó

Ilha do Marajó (Reprodução: Internet)

Os que não querem sair do Pará, mas ainda buscam um lugar para descansar e aproveitar as férias ou o fim de semana, podem optar por uma viagem à Ilha do Marajó. Apesar de ter acesso fluvial, o valor da passagem de navio ou barco custa entre R$ 40 e R$ 120, em um viagem de, aproximadamente, 3h, 3h30 até o destino final.

Algodoal

Praia de Algodoal (Reprodução: Internet)

Outro destino que também pode ser uma opção para quem quer gastar o mesmo valor do voo para Salinas, é Algodoal, em Marudá, no Pará. O destino, muito famoso entre os paraenses, é uma boa pedida para quem quer aproveitar a praia e a agitação.

O valor da viagem, saindo de Belém, de ônibus, e chegando até a praia de Algodoal, custa aproximadamente R$200 por pessoa. E inclui a passagem de ônibus (saindo de Belém) e barco (usado para a travessia de Marudá).

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)