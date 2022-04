Voo ida e volta para Salinas custa R$ 411 para o mês de julho; veja

A Companhia Aérea Azul já acrescentou o município de Salinópolis como opção de destino turístico nas buscas do site da empresa. Ao consultar os trechos, é possível encontrar passagem de ida de Belém - Salinópolis, para o dia 30 de junho por R$ 225,83. A volta, no dia 3 de julho, custa R$ 185,90. O tempo de voo, segundo a companhia aérea, é de 55 minutos.

Na semana passada, o governador Helder Barbalho anunciou em suas redes sociais que as vendas dos bilhetes começariam nesta terça (5). Já a Azul, ao ser questionada pela Redação Integrada do Grupo Liberal, confirmou o início das operações no município para o dia 30 de junho. A empresa foi procurada novamente pela reportagem nesta terça e ficou de enviar mais detalhes sobre a operação.

De acordo com nota divulgada pelo governo do Pará, seriam quatro opções de voos operados pela Azul para Salinas: às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos. A escolha para as viagens no mês de julho se deve à intenção de promover o turismo no município, que, no mês em questão, oferece uma série de programações culturais e de lazer, devido à alta temporada de sol do verão amazônico em um de seus principais atrativos: a Praia do Atalaia.

Empreendimento

O aeroporto da cidade foi entregue em julho do ano passado, com novas instalações, reconstruídas e ampliadas. Há dez anos interditado, recebeu obras no terminal de passageiros, que inclui sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque e outras dependências. Também com nova iluminação, o aeroporto passa a poder receber voos noturnos.

A nova pista tem 1,9 quilômetro de extensão, o que permite pouso e decolagem de aeronaves com até 60 passageiros. O aeroporto beneficia os municípios da região do salgado, estimulando o desenvolvimento do turismo em outras cidades, como São João de Pirabas, Santarém Novo, Maracanã, Quatipuru e Primavera, além de também fortalecer as regiões de Capanema, Peixe-Boi, Augusto Corrêa e Nova Timboteua.

A distância de uma viagem de avião de Belém para Altamira, no sudoeste do Pará, é de cerca de 450 quilômetros, e tem, em média, 1h de duração, dependendo do porte e da velocidade da aeronave – a mesma quilometragem e tempo de voo se aplica ao município de Marabá, na região sudeste. Já para Santarém, no oeste do estado, o percurso é de 700 quilômetros, e pode durar entre 45 minutos e 1h25. Os preços para esses destinos podem variar de R$ 300 – o trecho – a mais de R$ 2.000.

Enquete

O perfil de O Liberal no Instagram perguntou aos seguidores qual era a expectativa de preço da passagem para Salinas. Até o fehamento desta matéria, 35% dos internautas havia votado no valor até R$ 200. Enquanto 25% votou que a passagem seria entre 200 e 400 reais. Doze porcento votou que a passagem seria entre R$ 400 e R$ 600. Por fim, 28% votou que a tarifa custaria mais de 600 reais.