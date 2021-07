Salinas ganha novo aeroporto nesta sexta-feira (9)

Famoso pela exuberância da praia de Atalaia, o município de Salinópolis, mais conhecido como Salinas, ganhará nesta sexta-feira (9) um novo novo aeroporto. O equipamento será entregue pelo Governo do Estado, com a presença do governador Helder Barbalho. O investimento é de R$ 12 milhões de recursos próprios do Estado. Com informações da Agência Pará.

De acordo com a Secretaria de Estado de Transporte (Setran), o aeroporto antigo foi completamente revitalizado. Com as obras de ampliação e restauração, a pista passou a ter 1,9 quilômetros de extensão, o que dá capacidade de pouso para aviões com até 60 passageiros.

Ainda segundo a Setran, o terminal de passageiros dispõe de sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque, entre outras dependências.

O novo aeroporto deve incrementar a vocação turística natural de Salinas, colocando o município na malha aeroviária nacional para que pessoas de dentro e fora do Brasil possam acessar as belezas naturais do litoral paraense.