Salinópolis vira ‘piada’ no Google após fama dos carros atolados na-praia viralizar

A areia combinada com a maré baixa da cidade de Salinópolis, no Pará, é conhecida entre os banhistas por ser propícia para atolar carros durante o mês de julho. Mas, um fato curioso chamou a atenção dos internautas, na última quarta-feira (8). Isso porque ao pesquisar sobre ‘praias paraenses' no Google, o município se destaca entre os outros de forma cômica ao mostrar a ‘má fama’ do lugar.

No ícone da imagem, que viralizou nas redes sociais, é possível ver um veículo atolado na areia sendo ‘puxado’ por pessoas que estão na praia. Confira:

(Reprodução/ Redes sociais)

Em um dos casos mais recentes, a apresentadora Maria Cândida ao visitar a Praia do Farol Velho, em Salinas, terminou com o carro atolado na areia. Ela compartilhou o ‘perrengue’ e brincou com a situação: “Você pode tá parado. Vem o mar, dançou”.

