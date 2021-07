Detran guincha carro no Farol Velho, em Salinas, o segundo 'salvo' este mês

As praias de Salinópolis, no nordeste do estado, são conhecidas pela formação de "laguinhos" nas faixas de areia sempre que a maré começa a secar. Na manhã desta sexta-feira (30), o proprietário de um veículo viveu momentos de tensão, com o carro atolado numa dessas formações, na praia do Farol Velho. Mas, para alívio dele, o veículo foi salvo pelo guincho do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Com informações da Agência Pará.

Fiscais do órgão estadual de trânsito foram acionados para ajudar na retirada, e foi necessário mobilizar uma viatura e dois quadriciclos para o guincho do carro. Segundo os agentes, o condutor do veículo de passeio já estava deixando a praia quando ficou preso na pequena poça de água. Após tentativas, o motorista não conseguiu retirar o carro e acionou o Detran. Em pouco tempo, os servidores estaduais removeram o automóvel e o colocaram em terra firme.

De acordo com o Detran, este foi o segundo caso de veículo guinchado na areia de Salinópolis pelo órgão. No primeiro episódio, o carro atolou na maré cheia na praia do Atalaia e também precisou da ajuda dos agentes para ser guinchado.

Outros três veículos já ficaram submersos este mês. O Detran orienta aos motoristas que estacionam na faixa de areia a deixarem a praia antes de a maré começar a encher e, no caso da maré seca, evitem atravessar os laguinhos, tão apreciados por crianças.