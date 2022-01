Obras de urbanização vão deixar Salinas de cara nova até o veraneio de 2023

Nesta sexta-feira (07/01) o Governo do Estado do Pará anunciou, por meio da Agência Pará, os avanços nas obras de urbanização da orla e construção do muro de arrimo da Avenida Beira-Mar, em Salinópolis, município do nordeste paraense. Orçado em R$ 56 milhões, o projeto é executado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop) e deverá ser concluído em 18 meses. A área revitalizada tem aproximadamente 800 metros na linha da Praia do Maçarico, e área de urbanização de 16 mil m². Quase 100 operários estão envolvidos no trabalho de execução das estruturas de contenção do muro de arrimo, terraplenagem e drenagem. As informações são da Agência Pará.

Salinas está a cerca de 220 quilômetros de Belém e é um dos destinos de veraneio mais procurados no Estado entre os meses de janeiro e julho. Hotéis, bares e outras opções de lazer estão distribuídos ao longo da orla central e da Praia do Atalaia, uma das mais frequentadas no município, que tem no turismo sua maior vocação econômica.

Soraya Ventura, empresária e dona de uma hospedaria em Salinas, está na expectativa pela entrega da orla. Ela acredita que essas melhorias vão potencializar o turismo na região, gerando emprego e renda para a população local. "É uma obra muito aguardada pelos moradores. Essa nova orla, com certeza, vai trazer mais desenvolvimento para Salinas e um benefício imenso para a cidade. Ver de volta as famílias caminhando, os turistas chegando, vai ser muito bom. A hospedaria vai ficar pequena com a quantidade de pessoas que vai aparecer", aposta a empresária.

De acordo com o site, o objetivo da urbanização é revitalizar a área da antiga pracinha, de modo a tornar o espaço um elemento de integração urbana e social, reorganizando seu traçado e proporcionando um espaço de convivência e lazer para a população local e aos turistas.

A obra deve manter o traçado original, mas com adaptações. Serão instalados novos postes, áreas com quiosques, além de academia ao ar livre e parque infantil. Também serão instaladas áreas de contemplação para o mar e escadaria de acesso ao segundo patamar. O engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Sedop, destaca a importância do novo espaço. “Esta é uma obra de grande importância para o município de Salinópolis. Uma obra que vai garantir mais desenvolvimento e trazer segurança para moradores e visitantes da cidade. Vamos revitalizar e urbanizar a orla, criar nova pracinha e espaços que vão de acordo ao que o município pede, principalmente para desenvolver o turismo e sua economia. Além disso, também estamos trabalhando para garantir mais segurança para a orla, que vinha sofrendo risco de colapso e desabamento por conta dos desmoronamentos”, explica.

Segurança contra deslizamentos

O muro de arrimo - ou muro de contenção - terá a infraestrutura composta por estacas-pranchas, como fundação, enquanto a parte superior terá a função de contenção do aterro. Também serão utilizados tirantes para compor a segurança contra deslizamentos, a fim de suportar os empuxos de terra provenientes do aterro.

Ainda será feito o sistema de drenagem com: colocação de tubos PVC rígidos posicionados na parede do cais, revestidos do lado de dentro do muro com manta geotêxtil para retenção de partículas sólidas que podem ser levadas pelas águas da chuva, é o que destaca Lourival Ferreira, engenheiro responsável pela obra. “A obra aqui em Salinas é de contenção, para evitar o avanço da erosão e devolver à população uma área de lazer que estava esquecida. A obra vai incluir a criação de academias, espaços de lazer e estacionamentos”, ressalta.