Ilha de Mosqueiro: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

Se tem uma coisa que todo paraense gosta quando chegam as férias escolares ou os feriados prolongados é fugir para as ilhas da região e curtir alguns dias de tranquilidade e momentos relaxantes ao lado da família e/ou amigos. Uma opção que não fica tão distante da cidade é a Ilha de Mosqueiro, um destino certo para quem quer se conectar com a natureza, desfrutar de praias paradisíacas, restaurantes com comidas típicas e muito banho de rio. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal listou todos os detalhes de como ir, quanto custa e o que fazer para conhecer a Ilha, confira.

Como ir para a Ilha de Mosqueiro?

Arco de entrada de mosqueiro. (Igor Mota / O Liberal)

A Ilha de Mosqueiro fica a 76 km de Belém, em uma viagem que dura cerca de 1h30min. Para chegar lá, o interessado pode optar por ir de ônibus, saindo do terminal rodoviário; veículo particular; vans, encontradas nos arredores do bairro de São Brás e na avenida Almirante Barroso e ônibus urbano fora do terminal.

Outra opção é por meio de uma lancha rápida que sai do Terminal Hidroviário de Belém, na Avenida Marechal Hermes, até a Ilha. A viagem dura 46 minutos, metade do tempo do percurso feito de carro.

Quanto custa a passagem para Mosqueiro?

As passagens de ônibus dentro do Terminal Rodoviário de Belém, administradas pela linha COOPETPAN, custam, em junho de 2024, R$ 15. Os ônibus urbanos que fazem o trajeto cobram R$ 6,40, com direito a meia-passagem por R$ 3,20.

Já as passagens de barco no Terminal Hidroviário de Belém custam R$ 10 nos dias úteis e nos fins de semana custa R$ 20. A saída de Belém é às 7h30, todos os dias.

O que fazer em Mosqueiro?

Tomar um café na Vila de Mosqueiro

Tapiocaria da Vila de Mosqueiro, uma ótima opção para tomar café da manhã com a família. (Foto: Tripadvisor)

A Vila de Mosqueiro é um dos pontos mais frequentados pelos moradores da região e por turistas. O lugar tem uma vasta variedade de comidas e é conhecido pelas famosas tapioquinhas, ideal para aqueles que querem tomar um café pela manhã ou pela tarde. Durante a noite, o espaço fica repleto de opções de lazer para as crianças e comida para todos os gostos.

Comer a unha de caranguejo do Marahú

Os frequentadores da praia do Marahú com certeza já ouviram falar na famosa unha de caranguejo da região. Os sabores de salgados são diversos, desde camarão, coxinha clássica de frango, unha de caranguejo, charque e outras opções. O espaço fica na beira da praia e tem um cenário ideal para aqueles que curtem tirar bons cliques.

Visitar as praias da região

A Praia do Marahú é uma alternativa para quem não gosta da agitação das praias badalas. (Foto: Paula Figueiredo)

Os amantes de água doce com certeza vão adorar dar um mergulho nas águas geladas de mosqueiro. As praias mais frequentadas são: Praia do Murubira, Farol e Chapéu Virado, que são conhecidas por ficarem lotadas de jovens durante as épocas mais frequentadas. Todas possuem restaurante pela orla, com refeições para todos os gostos. Uma praia um pouco mais escondida, mas ideal para quem busca sossego, é a do Marahú. O local é um dos mais bonitos para ver o pôr do sol.

Outras praias para conhecer

Praia Ariramba Praia Baía do Sol Praia do Paraíso

Restaurante para conhecer em Mosqueiro

Barraca da Joseane

Barraca da Joseane, na beira da Praia do Marahú. (Foto: Instagram)

Também na praia do Marahú, a Barraca da Joseane promete ser o melhor restaurante da região e oferece comida para todos os paladares. Além dos peixes diversos, caldeiradas e famoso pirão, o estabelecimento também tem uma opção de ratatoulille para os vegetarianos, um excelente atendimento e conforto aos clientes.

Restaurante Paraíso

Prato Trilogia de Sabores. (Foto: Instagram)

Além das hospedagens, o renomado Hotel Fazenda Paraíso é uma opção para quem quer saborear uma boa comida. Ele fica bem na frente do próprio hotel e oferece uma vasta variedade de delícias no cardápio. Uma das dicas é a Trilogia Sabores, uma combinação de peixe e mariscos, coberto por molho e acompanhado com arroz.

Onde se hospedar em Mosqueiro?

Hotel Farol

Hotel Farol, em Mosqueiro. (Foto: Tripadvisor)

O Hotel Farol é uma das hospedarias mais antigas da região e oferece diversas acomodações para os seus clientes, incluído suíte com sacada e sem. A hospedagem tem uma vista privilegiada bem a beira rio, restaurante próprio com vários pratos típicos e especiais no cardápio, sendo os mais recomendados o peixe frito e a caldeirada de filhote.

Hotel Fazenda Paraíso

O luxuoso hotel oferece passeio de cavalo, trilha e uma boa piscina para os clientes. (Foto: Site Hotel Paraíso)

O Hotel Fazenda Paraíso é um dos mais conhecidos de Mosqueiro por oferecer luxuosas acomodações para os seus clientes. São cerca de 22 chalés e 28 apartamentos, todos com uma arquitetura rústica e sofisticada. Além disso, o local também é disposto de armadores de rede na varanda para quem quer pegar uma brisa fresca, piscina para a criançada se refrescar, passeio de cavalo e caminhada por trilha.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)