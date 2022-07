Confira 10 praias brasileiras lindas e baratas para conhecer no verão

O mês de julho já está na metade e muita gente ainda não sabe o que fazer para curtir as férias de 2022. Por isso, o Oliberal.com separou 10 praias brasileiras que são conhecidas por suas belezas naturais e hospedagens que cabem no bolso, tudo para não deixar de aproveitar esse verão. Confira!

Porto Seguro - Bahia

Praia de Porto Seguro, na Bahia. (Foto: SIte CVC)

Muitos turistas têm Porto Seguro, na Bahia, como destino certeiro durante as férias. A região é conhecida por ser um dos principais berços do descobrimento do Brasil e carrega muitos monumentos e construções históricas, além das lindas praias. No ramo da hotelaria, o Hotel Saint Tropez Praia é uma opção para quem curte uma hospedagem na beira da praia.

Preço médio: R$ 375 a diária.

Onde fica: Litoral Sul da Bahia, a 300 km de Ilhéus.

Barra de São Miguel - Alagoas

Outro destino para aqueles que querem curtir sem gastar muito é a Barra de São Miguel, a 30 km de Maceió. A região tem uma água calma e transparente, que possibilita o mergulho para ver peixinhos. A hospedagem de destaque é o Resort Kenoa.

Preço médio: R$ 371 a diária.

Onde fica: 30 km do centro de Maceió.

Garopaba - Santa Catarina

Garopaba tem praia para todos os gostos. (Foto: Site Temporada Livre)

No litoral de Santa Catarina os amantes de mar também podem encontrar praias paradisíacas de cair o queixo. Uma opção é o vilarejo de Garopaba, que tem praia para todos os gostos, desde um ambiente mais familiar a um ideal para surfistas. Vale a pena se hospedar na Pousada Beira Mar ou Pousada do Véio.

Preço médio: R$ 355 a diária.

Onde fica: 80 km do aeroporto de Florianópolis.

Ilhéus - Bahia

Também na Bahia, Ilhéus chama atenção pelas fazendas produtoras de frutas e belas praias. O Resort Tororomba e Pousada do Mar são as hospedagens mais sofisticadas e com ampla área de lazer para quem busca curtição.

Preço médio: R$ 355 a diária.

Onde fica: Sul da Bahia, a 300 km de Salvador.

Arraial do Cabo - Rio de Janeiro

Arraial do Cabo é um dos destinos mais conhecidos entre os turistas. (Foto: Melhores Destinos)

Outro destino muito conhecido entre os turistas é Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O lugar, batizado de Capital do Mergulho, oferece muito lazer nas lindas águas transparentes. Uma pousada que possui um preço abaixo do normal da região é a Porto Praia, bem próximo ao cais de passeios de barco.

Preço médio: R$ 350 a diária.

Onde fica: 160 km da cidade do Rio de Janeiro.

Maragogi - Alagoas

Um lugar bem conhecido, que fica no caminho de Maceió e Recife, é Maragogi, um destino sensacional para quem está viajando pelo nordeste. A região tem praias paradisíacas, resorts sofisticados e piscinas naturais formadas pelos arrecifes de corais. Nas hospedagens em destaque está o Encontro das Águas e Salinas Maragogi.

Preço médio: R$ 343 a diária.

Onde fica: 128 km de Maceió e 133 km de Recife.

Caraguatatuba - São Paulo

Explorar o verão em Caraguatatuba é a pedida. (Foto: Encontre Tudo Litoral)

Entre as regiões com melhor custo benefício está Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. A pousada que mais agrada os visitantes é a Port Louis Pousada, que tem um média de preço bem abaixo das mais conhecidas, mas promete tanto conforto quanto.

Preço médio: R$ 334 a diária.

Onde fica: 175 km da capital paulista.

Canoa Quebrada - Ceará

Se tem um lugar que muita gente já ouviu falar é a Canoa Quebrada, no Ceará. Por ter um visual paradisíaco, o lugar se torna a pedida perfeita para o verão. Vale se hospedar na pousada Vilas na Praia Residence.

Preço médio: R$ 295 a diária.

Onde fica: 193 km de Fortaleza.

Vila Velha - Espírito Santo

Vila Velhha possui mais de 32 km de litoral. (Foto: Prefeitura Vila Velha)

Vila Velha, no Espírito Santo, possui nada menos que 32 km de litoral, e ainda sim é um dos destinos mais baratos no Brasil. Entre os hotéis vale mencionar o Quality Suítes Vila Velha e Santorini.

Preço médio: R$ 290 a diária.

Onde fica: 13 km do aeroporto de Vitória.

Praia Grande - São Paulo

O título de praia mais acessível ao bolso é Praia Grande, São Paulo. O lugar é ótimo para praticar stand-up paddle, visitar feiras, conhecer o artesanato e descansar. Entre as pousadas com melhor custo benefício está a Cantinho Ocian.

Preço médio: R$ 289 a diária.

Onde fica: 80 km da cidade de São Paulo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)