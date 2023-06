Onde ir nas férias de julho em 2023? Para onde viajar em julho; veja as praias do Pará

O mês de julho já está batendo na porta e, para muitos, é uma oportunidade de descanso durante as férias escolares. Ao todo, serão cinco finais de semana. E para quem planeja viajar e não tem um roteiro fixo, O Liberal separou algumas dicas de destinos para ir só, com amigos ou com a família.

Salinas

O ranking considera praias de diversas regiões do Pará, mas uma, em especial, está na tradição de muitos paraenses e turistas: Salinas. Localizada no município de Salinópolis, a cerca de 220 quilômetros de Belém, Salinas é a combinação perfeita de requinte e diversão à beira do mar.

Confira o melhor.

5º lugar - Ilha de Cotijuba

A Praia Funda é um dos locais mais procurados por quem escolhe Cotijuba como rota de veraneio. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

A Ilha de Cotijuba é uma das possibilidades de rota de veraneio, principalmente para quem gosta de calmaria e lugares próximos à Belém. O ambiente é convidativo para um mergulho de conexão com a natureza. Além do baixo custo para a travessia, os visitantes podem optar em quais praias preferem estar, entre os 15 quilômetros de litoral de água doce e morna, banhadas pelas Baías do Marajó e do Guajará. Os destinos mais visitados são as praias do ‘Vai quem quer’, ‘Flecheira’, ‘Funda’, ‘Saudade’, ‘Amor’ e ‘Farol’. Veja quanto custa viajar para Cotijuba e as possibilidades de pousadas.

4º lugar - Mocajuba

Uma das opções de lazer em Mocajuba é nadar com os botos. (Foto: Instagram @botosdemocajuba)

Mocajuba é destino certo para quem gosta de banho de rio e tranquilidade. A viagem é um pouco mais longa do que a opção anterior, cerca de 3h30, mas é recompensada com a cultura marcada no centro histórico do município, os passeios de barco e na orla, além da visitação ao Mirante do Lago, com a possibilidade de nadar com botos amazônicos. Veja quanto custa viajar para Mocajuba e as possibilidades de pousadas.

3º lugar - Bragança

(Foto: Igor Mota / O Liberal)

Bragança é uma opção que vale ser cotada no ranking de municípios paraenses a serem visitados em julho. A cidade também é conhecida como “Pérola do Caeté” e fica 220 km de distância de Belém. Além de um centro histórico convidativo, com uma rica memória e opções gastronômicas, a cidade conta com várias opções de praias e balneários. A partir de Ajuruteua, por exemplo, é possível acessar outras praias de barco, como a Praia do Pilão, Praia do Grilo, Praia do Boiçucanga, Praia da Vila e Praia Chavascal. Veja quanto custa viajar para Bragança e as possibilidades de pousadas.

2º lugar – Marajó

Soure mistura tradição, cultura, ecologia, trilhas, banho de rio e praias de água doce e salobra. (Divulgação)

O Marajó é um encanto à parte. Formado por 16 municípios, é um destino que mistura tradição, cultura, ecologia, trilhas, banho de rio e praias de água doce e salobra. As duas maiores e mais procuradas cidades são: Breves e Soure. Mas vale explorar outras ilhas, como as longas faixas de areia de Salvaterra e a rica biodiversidade de Portel. Na gastronomia, carnes e queijos de búfala e peixes, como o tamuatá, são algumas das variedades. Veja quanto custa viajar para o Marajó e as possibilidades de pousadas.

1º lugar – Algodoal

A Praia da Fortalezinha é uma das opções mais procuradas em Algodoal. (Foto: Henrique Felício)

A Ilha de Maiandeua, popularmente conhecida como 'Algodoal', é um dos destinos mais apreciados pelos paraenses jovens e adultos. É uma opção para quem não quer deixar de lado as praias e a curtição. Saindo da vila é possível desfrutar de belas paisagens. Mas para isso é preciso caminhar ou ir de charrete entre as faixas de areia. A Praia da Fortalezinha é uma das opções mais procuradas, principalmente nessa época do ano. Quem preferir banho de rio, há o Lago da Princesa, lugar de calmaria e água gelada. Veja quanto custa viajar para Algodoal e as possibilidades de pousadas.