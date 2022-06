Verão faz disparar procura por espaços de depilação e bronzeamento em Belém

O mercado da estética e cuidados pessoais, que cresce cada dia mais no Brasil, ganha uma turbinada especial com a chegada do verão em julho.

Em Belém, clínicas de depilação e bronzeamento já começam a colher o fruto da procura das clientes que querem investir em saúde, beleza e bem-estar.

O espaço de depilação do qual Sheila Rutowitcz é sócia-proprietária, por exemplo, já viu a demanda aumentar em 70% no mês de junho. Os preços para depilações avulsas são de R$149, mas ela tem buscado oferecer pacotes com descontos para atrair mais clientes.

"Em vez de pagar R$149 por visita, você pode garantir um pacote com 10 visitas por R$900. Temos opções de manutenção também, pois esse cliente que vem em julho geralmente já veio aqui antes e vem retocar, tirar um pelinho. Esse ano sim a inflação impactou nos preços, com reajustes e com mudanças nos pacotes. Logo quando veio a pandemia nós não mudamos preços, mas esse ano sentimos diferença no mercado, que estava mais parado", conta.

Rutowitcz conta que o diferencial do negócio dela é justamente oferecer uma tecnologia patenteada que permite aos clientes ficarem expostos ao sol em menos de 48h após o tratamento.

Segundo a empresária, é importante que os clientes escolham com cuidado os espaços de estética onde irão realizar as depilações, para evitar problemas de saúde relacionados a técnicas mal aplicadas.

"É importante olhar principalmente o tempo de mercado. A maioria das pessoas vem por indicação. Fora, claro, observar o padrão de atendimento, pelo fato de ser uma franquia nacional, bem como as instalações do local", afirma.

Bronzeamento faz sucesso

Apesar de não faltar sol nas praias paraenses, a empresária Bruna Corrêa encontrou uma brecha de mercado ao perceber que muitas mulheres não querem perder tanto tempo torrando na areia, pois preferem estar se divertindo com a família e amigos.

Pensando nisso, ela abriu um espaço de bronzeamento em Belém há cinco anos e hoje, com a demanda alta, já precisou abrir uma segunda unidade. Por dia, ela atende entre 25 e 30 mulheres, com preços a partir de R$50.

"As pessoas procuram a clínica para fazer uma pele antes de ir à praia, ficar com aquela cor bonita e não ter essa preocupação com a exposição solar. Assim, ela, consegue dedicar mais tempo para os filhos, por exemplo, e outras atividades. É um processo monitorado, com ativadores e que com pouco tempo você já consegue aquela cor de maneira rápida e prática", diz.

Mais do que estética, Corrêa conta que vende saúde, pois o processo ativa a vitamina D do corpo, melhora o aspecto de estrias e celulites e ainda ativa serotonina. "Sem contar a pele que fica maravilhosa", garante a empreendedora, que pontua que o movimento mais acentuado na clínica começa a partir da última semana de maio, quando param as chuvas, e vai até a terceira semana de agosto.

Na opinião da auxiliar administrativa Luiza Acioly, os investimentos em cuidados pessoais sempre valem a pena porque eles não se encerram ao final da sessão na espaço de estética.

"Ele traz aquela autoestima duradoura, que fica. Eu adoro bronzeamento natural, que deixa aquele aspecto saudável. Faço sempre que posso. A depilação a laser é a mesma coisa. Faz bem para além da estética, na minha opinião. E considero o preços justos pros serviços prestados. Você é sempre muito bem tratada", afirma.