Voo de Belém para Salinas em julho já chega a R$759

O preço das passagens de avião do trecho Belém-Salinópolis já chegam a R$759,83 para a ida e a R$719,90 para volta no mês de julho, que marca o início das atividades da companhia aérea Azul no aeroporto do município litorâneo do nordeste paraense. A empresa oferece voos terças, quintas, sábados e domingos, com duração de 55 minutos.

As passagens chegaram a custar R$225,83 para a ida e R$185,90 para a volta logo quando os voos foram anunciados, em abril de 2022.

A proximidade do mês de julho, portanto, chegou a aumentar em 259% os preços das passagens. O final de semana mais caro é o terceiro, entre os dias 15 e 18 de julho.

Simulação de preços de passagens aéreas

A reportagem simulou compras de passagens para os cincos finais de semana de julho de 2022. Confira os preços abaixo:



Idas:

Domingo (3): R$493,83

Terça (5): R$401,85

Sábado (9): R$447,83

Domingo (10): R$279,83

Terça (12): R$759,83

Quinta (14): R$759,83

Sábado (16): R$759,83

Domingo (17): R$479,83

Terça (19): R$479,83

Sábado (23): R$605,83

Domingo (24): R$479,83

Terça (26): R$759,83

Quinta (28): R$759,83

Sábado (30): R$479,83

Domingo (31): R$479,83

Voltas:

Sábado (2): 239,90

Domingo (3): 407,90

Terça (5): 407,90

Quinta (7): R$321,90

Sábado (9): R$321,90

Domingo (10): R$453,90

Terça (12): R$321,90

Quinta (14): R$321,90

Sábado (16): R$498,90

Terça (19): R$498,90

Quinta (21): R$498,90

Sábado (23): R$439,90

Terça (26): R$565,90

Quinta (28): R$719,90

Terça (2/08): R$565,90

Quinta (4/08): R$439,90

